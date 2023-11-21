بعد دعوة الجزائر.. الرئيس تبون يثمن الهبة الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني

ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، الهبة الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني بسبب جرائمه في غزة، بعد دعوة الجزائر لذلك.

وقال الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر: “أثمن الهبة بعد دعوة الجزائر لمقاضاة الكيان الصهيوني بسبب جرائمه في غزة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “قيام الدولة الفلسطينية الحل الوحيد لضمان التهدئة في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى: “نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من خلال وقف إطلاق النار والسماح للفلسطينيين باسترجاع الأنفاس”.

كما أكد الرئيس الجزائري أن “حل الأزمة الفلسطينية ينطلق من وحدة فصائل المقاومة” مضيفا: “الجزائر حاولت لم شمل الفصائل الفلسطينية، وللأسف الأمر توقف ونحن غير مسؤولين عن ذلك”.

الرئيس تبون: تركيا ثاني شريك تجاري للجزائر

وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تركيا تعتبر ثاني شريك تجاري للجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر هي “الوجهة الأولى للاستثمارات التركية في أفريقيا”.

وقال الرئيس تبون: “نقول بكل ثقة بأن العلاقات الجزائرية-التركية علاقات قوية ومفتوحة على المزيد من التعاون”، مضيفا: “العلاقات التجارية شهدت تطورا يعكسه حجم التبادلات التجارية التي بلغت أكثر من 5 ملايير دولار خلال 2022”.

وتابع الرئيس: “اللقاء بيني وبين الرئيس أردوغان كان فرصة ثمينة تطرقنا خلالها للإنجازات المحققة معا”.

توافق جزائري تركي في وجهات النظر..

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على “ضرورة التحرك العاجل المشترك لوقف التوسع الاستيطاني وردع الإرهاب الممارس ضد الفلسطنيين في قطاع غـزة والضفة”.

وتابع الرئيس تبون: “أكدت مع الرئيس التركي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. كما “دعونا إلى متابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار الرئيس تبون إلى: “سجلنا توافقا في وجهات النظر بين الجزائر وتركيا حول ملفات دولية على غرار مالي، النيجر والصحراء الغربية”.