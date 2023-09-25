بعد دعوته لثورة أخلاقية بفيديو اجتاح الشبكات.. أنس تينا في مرمى الانتقادات

يواجه اليوتيوبر الجزائري أنس تينا موجة من الانتقادات، بعد دعوته لثورة أخلاقية بفيديو اجتاح الشبكات، وحذفته إدارة تيك توك.

وكان أنس تينا قد أثار جدلا واسعا بعد عرضه فيديو “وين بيها” الذي حقق ملايين المشاهدات خلال ساعات فقط من عرضه، والذي دعا من خلاله لثورة أخلاقية ضد الانحلال والمحتوى التافه.

وسلط اليوتيوبر الضوء خلال 4 دقائق على عديد السلوكيات السلبية التي تنخر عظم المجتمع الجزائري المحافظ، بأسلوب سردي، محذرا من الانصياع وراء المؤثرين الوهميين والمحتويات الهابطة التي باتت تحقق مشاهدات عالية.

وحذفت إدارة تيك توك الفيديو، بعدما حقق قرابة مليوني مشاهدة وحظي بإشادة واسعة في بداية عرضه، ليرجع اليوتيوبر السبب لجملة “نجياح في التيك توك”.

وفي الوقت الذي أثنى الكثيرون على العمل، واصفينه بالفني المتميز، اعتبره آخرون مبالغة في معالجة موضوع مهم وتسليط على السلبيات مع صراخ غير مبرر.

واتهمه نشطاء بازدواجية الخطاب، كونه من جهة يهاجم متابعي المؤثرين الذين يُعرف عنهم خطابهم المتحرر من المعايير الأخلاقية، بينما ظهر أنه يتابعهم هو أيضا على مواقع التواصل.

وارتأى البعض أن محتوى أنس تينا تجاري بحت ولا علاقة له بالتربية والأخلاق، بينما استهجن آخرون توظيفه لبعض المصطلحات التي شوهت جمال العمل الفني.

يذكر أن أنس تينا واسمه الحقيقي أنيس بوزغوب مدون ويوتيوبر جزائري شهير على مستوى المغرب العربي، يُتابعه على إنستغرام 2.9 مليون، وعلى يوتيوب قرابة 3 مليون.

تم تصنيفه ضمن الشخصيات الأكثر شهرة في عالم السوشيال ميديا وجاء ترتيبه في الرقم 102 من قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم وفق تصنيف مركز غلوبل أنفليونس السويسري.