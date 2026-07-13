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بعد رحيل زوجها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. هذا ما كتبته الشيخة موزا!

جواهر الشروق
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بعد رحيل زوجها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. هذا ما كتبته الشيخة موزا!
الشيخة موزا بنت ناصر، وزوجها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نعت الشيخة موزا بنت ناصر، الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بالزعيم التاريخي وصانع أمجاد قطر.

وقالت زوجة الأمير الراحل في مستهل تدوينتها التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “أستلهم من الحزن أعظمه ومن الأسى أعمقه برحيل زعيم قطر التاريخي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله وطيب ثراه”.

وأضافت: “في لحظة من الخشوع لمشيئة الباري عز وجل في تقدير الأقدار يرتقي الراحل الكبير إلى منزلة خالدة بوصفه رائد دولة قطر الحديثة وصانع أمجادها”.

واختتمت نعيها قائلة: “وإنني بقلب كسير أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وتوفي الأحد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وووالد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما، فيما تم إعلان الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام وتنكيس الأعلام.، وسط حالة من الحزن الرسمي والشعبي.

يذكر أن الشيخة موزا بنت ناصر المسند هي زوجة أمير دولة قطر الأسبق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتُعد واحدة من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة عالمياً في مجالات التعليم، والتنمية البشرية، والعمل الاجتماعي.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، شكّل الأمير الراحل وزوجته الشيخة موزا واحدا من أبرز الثنائيات في العالم العربي، حيث جمعتهما العديد من المناسبات الرسمية والإنسانية والعائلية.

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