بعد رحيل غوارديولا.. مدرب جديد لـ “آيت نوري”

أمسى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، الإثنين، تحت إشراف مدرب جديد.

ودرّب التقني الإسباني جوسيب غوارديولا (55 سنة) فريق “الأزرق السماوي”، في فترة ما بين صيف 2016 وأواخر ماي الماضي.

وأعلنت إدارة نادي مانشستر سيتي عن انتداب التقني الإيطالي إينتسو ماريسكا، مدربا جديدا لِفريقها الكروي. بِعقدٍ يدوم حتى صيف 2029.

وسبق للتقني ماريسكا (46 سنة) تدريب الفريق الرديف لِنادي مانشستر سيتي، في موسم 2020-2021. ثم شغل منصب مساعد للمدرب غوارديولا في فريق الأكابر، خلال موسم 2022-2023.

ويحمل المدرب إينتسو ماريسكا في جعبته لقبَين: كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي لِعام 2025، حينما كان يقود فريق تشيلسي الإنجليزي.

وبِخصوص المدافع آيت نوري (25 سنة)، فهو يرتدي زي نادي مانشستر سيتي حتى صيف 2030.