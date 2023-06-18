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جواهر

بعد رشيد السكيكدي.. “عنابي” يثير الجدل بزواجه من امرأتين في ليلة واحدة!

جواهر الشروق
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بعد رشيد السكيكدي.. “عنابي” يثير الجدل بزواجه من امرأتين في ليلة واحدة!

ضجت شبكات التواصل، خلال الساعات القليلة الماضية، بالحديث عن شاب من مدينة عنابة تزوج من امرأتين في ليلة واحدة، معيدا للأذهان قصة رشيد السكيكدي.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت الزواج الذي يعتبر الثاني من نوعه في البلاد، حيث ظهر العريس “العنابي” وهو يتوسط زوجتيه اللتين أطلتا بالثوب الأبيض.

وحصد الفيديو مئات الآلاف من الإعجابات في ظرف وجيز، خاصة وأنه ذكر بقصة رشيد السكيكدي الذي تزوج بامرأتين في سبتمبر 2022 وأثار جدلا واسعا.  

ورحب الكثيرون بفكرة الارتباط بزوجتين أو أكثر، ودعوا إلى الاقتداء بالعنابي والسكيكدي للقضاء على العنوسة التي استفحلت في البلاد وسجلت أرقاما قياسية.

واستنكر البعض مثل هكذا تصرفات وتعجبوا من علامات الفرح والسعادة التي بدت على العروسين وهما تتشاركان العريس ذاته، ليؤكد آخرون أن القضية بيع وشراء، خاصة وأن العريس ظهر في آخر الفيديو وهو يرمي الأوراق النقدية.

وقال مغردون إن في هذا الزواج استخفافا بالمرأة ومخالفة لتقاليد المجتمع، بينما لم يفوت رشيد السكيكدي، الفرصة ليبارك في منشور عبر حسابه على “تويتر” لمن اقتدى به بالقول: “ألف مبروك للشاب العنّابي الذي تزوّج اليوم من زوجتين في فندق صبري”.

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