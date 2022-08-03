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رياضة

بعد رفضه للكيان الصّهيوني.. “توبة” يُسافر إلى أيسلندا

علي بهلولي
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بعد رفضه للكيان الصّهيوني.. “توبة” يُسافر إلى أيسلندا
أحمد توبة (وسط الدائرة الخضراء) رفقة زملائه بِأيسلندا (صورة نادي باشاكشهر).

سافر اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، الأربعاء، رفقة زملائه في فريق باشاكشهر التركي إلى أيسلندا.

ويتبارى فريق باشاكشهر التركي مع المضيف نادي بريزابليك الأيسلندي مساء هذا الخميس، بِرسم ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى العكس من ذلك، كان المدافع أحمد توبة قد رفض السّفر إلى الكيان الصّهيوني أو بِالأحرى فلسطين المُحتلّة، الأسبوع الماضي.

وواجه فريق باشاكشهر التركي المضيف نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني، مساء الخميس الماضي، ضمن إطار إياب الدور الثاني من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

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