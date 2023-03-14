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بعد رونالدو.. عرض سعودي ضخم للاعب إيفواري

عمر سلامي
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بعد رونالدو.. عرض سعودي ضخم للاعب إيفواري
ح.م
ويلفريد زاها

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب كريستال بالاس، ويلفريد زاها، تلقى عرضا ضخما من اتحاد جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه، نهاية الموسم الحالي.

ويعد العرض المقدم من طرف اتحاد جدة للإيفواري زاها، ثاني عرض سعودي ضخم، في الفترة الأخيرة، بعد العرض الذي قدمه النصر والذي حسم به صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن زاها لديه عرض من الاتحاد السعودي للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو المقبل، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، بعد الضرائب، أي نحو 10,942 ملايين دولار أميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد ينافس النصر من أجل الظفر بخدمات صاحب الـ30 عاما.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإيفواري مع كريستال بالاس، نهاية الموسم الحالي.

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