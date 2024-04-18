بعد زواجها 12 مرة.. هذا ما قالته الفنانة غادة عبد الرزاق عن الرجال!

خرجت الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق بتصريحات غير متوقعة عن الرجال بعد زواجها 12 مرة أو أكثر وفشلها في كل الزيجات.

وقالت عبد الرزاق خلال مقابلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «أون»، إن جميع خيارتها فيما يخص الرجال كانت خاطئة.

وأضافت أن الخيانة الزوجية ضمن الأشياء التي يمكن أن تكسرها مثلها مثل الأزمات المالية أو فشلها الفني أو أن يمس أحد ابنتها أو عائلتها بسوء.

وتابعت أنه بالرغم من تعدد زيجاتها، إلا أنه لم يكن هناك اختيار واحد صحيح سوى والد ابنتها «روتانا»، أما بقية الخيارات، فلم تكن موفقة، وأن هناك من منحها الماديات، وهناك من منحها الحفلات، وبعضهم منحها الحب، لكن لم يكن بينهم من تستطيع الاعتماد عليه بشكل كامل.

وأوضحت أنها عاشت طوال الوقت سندا لنفسها دون حاجة لرجل، وذلك لا يعود لشعورها بأنها الأقوى، بقدر ما يعود إلى تلك الخيارات الخاطئة.

وأكدت خلال اللقاء أنها لا تعيش استقرارا نفسيا ولا عاطفيا، وأنها مريضة وتخضع للعلاج منذ 35 سنة، بسبب التمثيل والشهرة والرغبة في النجاح والحصول على المال.

وقالت: «التمثيل بيؤدي للشهرة، ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول ما بتميل رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد، وقصاد ده أخد مني حاجات كتيرة جدا، وبشوف ناس تانيين بحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة».

وأضافت: «ساعات بحس إن ده كان سبب إني دمرت ناس تانية لأن في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها، ثم انفصلت لأنها كانت متزوجة فى يوم وفي بيتها، وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب».

وردا على سؤال لميس الحديدي لماذا تلومين نفسك، ردت قائلة: “ممكن تكون دي الحقيقة، الحلال والحرام بيّن، مش لازم ندخل الأمور في بعضها، أصعب حاجة إننا نضلل أنفسنا وبنقول كلام مش حقيقي بتلوم نفسك ليه؟ لأن أكيد الإنسان عمل حاجة غلط”.

ولطالما أثارت الفنانة الجدل بعدد زيجاتها الـ 12 التي كان آخرها مدير التصوير هيثم زنيتا، الذي انفصلت عنه عام 2022 بعد زواج دام عامين ونصف العام أثناء تصوير مسلسلها الشهير “سلطانة المعز”.

وقبل هذه الزيجة، كانت غادة عبد الرازق قد كشفت خلال تصريحات تلفزيونية عن مرورها بتجربة الزواج للمرة الحادية عشرة، مؤكدة أن زواجها الأول كان من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وهي في عمر الـ17 عاماً، واستمر هذا الزواج أكثر من سبع سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.

أما الزيجة الثانية فكانت من رجل أعمال بورسعيدي، ولم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث صرحت غادة بأنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السنّ بينهما، حيث كان يكبُرها بسنوات كثيرة، وكانت تعتبره بمنزلة والدها وليس زوجاً، ولذلك قررت الانفصال عنه.

بعدها، تزوجت من المحامي حلمي سرحان في العام 2001 لينفصلا قبل أقل من عام على الزواج، وكانت الغيرة سبب هذا الطلاق، كما أكد المقرّبون من غادة وقتها.

ومن زيجات غادة عبد الرازق التي استمرت فترة لا بأس بها، زواجها من المنتج وليد التابعي والذي أنتج لها خلال تلك الفترة فيلمين، هما “90 دقيقة” و”أزمة شرف”، وحدث الانفصال عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهما.

كما تزوجت من الإعلامي محمد فودة، وصرّحت غادة في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن قصة حب كبيرة كانت تجمعهما، إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

وفي عام 2017 أُعلن خبر زواج غادة من المنتج محمد سعيد، لكنها نفت الخبر وأكّدت أنها سوف تتزوج من رجل أعمال مصري، ورفضت الكشف عن هويته، وهذه الزيجة لم تستمر طويلاً وانفصلا لتعلن بعدها زواجها من مخرج كبير رفضت ذكر اسمه أيضاً.

كما انتشرت أخبار عن زواج غادة من المنتج الفني محمد بندق، لكنها نفت تلك الأخبار أيضاً.

وانفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا في هدوء تام بعد خلافات بينهما رافضةً الإفصاح عنها، لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة الرقم 12 في حياتها الشخصية.