بعد زواج “بيغ رامي” للمرة الثانية.. حنان ترك تشبّه تعدد الزوجات بأكل الجراد!

شبهت الفنانة المصرية حنان تعدد الزوجات بأكل الجراد بعد الجدل الذي أثير بشأن زواج لاعب كمال الأجسام “بيغ رامي” للمرة الثانية.

وكتبت حنان ترك تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك جاء فيها: “الجراد حلال أكله في الإسلام.. وأنا كـ “حنان” المُسلمة معترفه إنه حــلال ولكن مقدرش حتى أقرب منه.. ولو مكلتش منه فأنا غير مذنبة”.

وأضافت: “قِس على ذلك التعدد، أنا كـ “حنان” المسلمة مؤمنة بأن التعدد موجود في الإسلام لكن لا أرضى أن زوجي يتزوج عليّ، وأنا بذلك غير مذنبة”.

وأردفت: “أنا بذلك لست نسوية ولست أميّع الدين.. التعدد حلال كما أكل الجراد؛ لكنهما حلالان لا تستطيع نفسي الضعيفة تحمُلهما وهذا لا ينقص من إسلامي شيء.. وصــلت؟ إن شاء الله وصلت”.

وأثارت تصريحات الفنانة ضجة عبر مواقع التواصل وتصدرت الترند في عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق ، أثار الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي ، موجة كبيرة من الجدل بسبب تصريحاته عن تعدد الزوجات، والتي قال فيها إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، وأنها بذلك تكون آثمة وجزاؤها جهنم، وأن العدل ليس شرطا في تعدد الزواج.

بعد زواجه من ثانية.. بطل كمال الأجسام “بيغ رامي” يثيرالجدل

وكان نشطاء قد تداولوا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزواج بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي المعروف بـ”بيغ رامي”، بزوجة ثانية، ما أثار جدلا واسعا، خاصة بانتشار خبر صدمة زوجته الأولى.

ونشرت مواقع مصرية صورة من حفل زفاف “بيغ رامي”، وقالت إن مستر أولمبيا يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر وبالضبط في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأضافت إن هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي التي أنجب منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

وعقب انتشار الخبر قال محمد السبيعي، شقيق البطل، إن زوجة مستر أولمبيا عرفت بالخبر عقب نشره في وسائل الإعلام، ومنذ ذلك الوقت وهي في حالة صدمة كبيرة وحالها كحال أي زوجة مصرية تزوج عليها زوجها”.

وتضامن نشطاء مع الزوجة الأولى، وحاولوا التخفيف عليها بتعليقاتهم الطريفة حيث قال لها البعض بأنها “سوف ترتاح من تلك المدرعة”، فيما ركز آخرون على قوة عضلاته ومظهر الزوجة الجديدة أمامه.

وهاجم البعض البطل وتعجبوا كيف استطاع التنكر لتضحيات زوجته التي ساندته في الوقت الذي كان مغمورا ولا يعرفه أحد.

ونشرت الإعلامية «رضوى الشربيني» عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، وعلقت عليها قائلة :«يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها».

يذكر أن “بيغ رامي”، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشي.

أصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.