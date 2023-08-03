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بعد زواج دام 18 عاما.. طلاق مفاجئ لرئيس وزراء كندا  

الشروق أونلاين
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بعد زواج دام 18 عاما.. طلاق مفاجئ لرئيس وزراء كندا  
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي، انفصالهما، فيما يضع على ما يبدو نهاية لزواجهما الذي دام 18 عاما.

وأعلن ترودو الطلاق عبر إنستغرام: “تود صوفي وأنا أن نطلعكم على أنه بعد العديد من النقاشات الجدية والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال”.

وقال مكتب ترودو إن الطرفين وقعا اتفاقا قانونيا.

وتابع أنهما “يعملان لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما للانفصال، وسيواصلان القيام بذلك بينما ويمضيان قدما”.

وطلب البيان الصادر عن مكتب ترودو باحترام خصوصية العائلة، وجاء فيه “إنهم لا يزالون عائلة، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة من الأمان والود والتعاون، وستخرج العائلة معا في عطلة تبدأ الأسبوع المقبل”.

وتزوج ترودو (51 عاما) وصوفي جريجوار ترودو (48 عاما) في أواخر ماي 2005 ولديهما 3 أبناء.

وكان ترودو يبلغ من العمر 43 عاما فقط عندما أصبح رئيسا للوزراء في أواخر 2015، وسرعان ما تحول الزوجان المعروفان بأناقتهما إلى أيقونتين، وأصبحا محط انتباه وسائل الإعلام العالمية.

وفي ذكرى زواجهما العام الماضي، كتبت صوفي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد نجحنا معا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية، وظروف أخرى بين هذا وذلك، وما زلنا نحاول”.

وتابعت: “العلاقات طويلة الأمد تمثل تحديا في الكثير من الجوانب”.

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