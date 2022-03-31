بعد زيادة عدد رحلاتها.. ورقة طريقة جديدة للجوية الجزائرية

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، الخميس، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها، تم خلاله مناقشة ورقة الطريق المقترحة من طرف الجوية الجزائرية خاصة بعد زيادة عدد رحلاتها.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لمرافقة البرنامج التكميلي للرحلات المعلن عنه، والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين عن طريق مضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها، ورقمنة هياكلها.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير على ضرورة وضع خطة عمل تشمل المدى القصير والمتوسط والبعيد برؤية واضحة المعالم والأهداف وفي آجال محددة مع إلزامية اعتماد شركة الخطوط الجوية الجزائرية على مقدراتها الذاتية لتنفيذ مخططات تطورها، مع مراجعة دقيقة لنمط تسييرها بما يتماشى والمعايير الدولية.