بعد زيارة حبست أنفاس العالم.. بيلوسي تغادر تايوان

غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان الأربعاء، بعد زيارة تاريخية أشعلت فتيل توتّر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

والتقت بيلوسي في خلال زيارتها إلى تايوان مع رئيسة الإقليم تساي إنغ ون. وقالت المسؤولة الأمريكية في مؤتمر صحفي مشترك :”يواجه العالم اليوم حتمية الخيار بين الديمقراطية والاستبداد”.

وأكّدت بيلوسي “استمرار دعم واشنطن للحفاظ على الديمقراطية في تايوان، والعالم”، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وأصبحت زيارة بيلوسي إلى تايوان الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، منذ 25 عاما، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 1997.

رحلة بيلوسي إلى تايوان “الأكثر تتبّعا” في تاريخ الرحلات الجويّة

على الرغم من التهديدات الصينية، لم تتراجع رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي عن زيارتها التاريخية إلى تايوان، وقد أصبحت رحلتها إلى هناك الأكثر تعقبا في تاريخ الرحلات الجوية.

وحسب ما ذكره موقع “فلايت رادار 24″ المتخصّص منذ 2006 في تتبّع الرحلات الجوية على المباشر، فقد تابع ما يزيد عن 708 آلاف شخص حول العالم رحلة بيلوسي إلى تايوان، ما يجعلها الرحلة الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع”.

ووصلت بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء، متحدّية بذلك تهديدات شديدة اللهجة من الصين، التي تعتبر الجزيرة الغنيّة جزء من أراضيها في إطار مبدأ “الصين الواحدة”.

بعد تهديدات الصين.. هل تتفادى رئيسة الكونغرس زيارة تايوان؟

وفي 31 جويلية 2022، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن الدول التي ستشملها جولتها الآسيوية، والتي لن تكون بينها تايوان.

وجاء في بيان لبيلوسي، إنها سترأس وفدا من الكونغرس إلى كلّ من سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، لمناقشة قضايا التجارة وخطط التعافي من فيروس كورونا.

ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى زيارة بيلوسي لتايوان، بعد أن حذرت الصين من تبعات زيارة أمريكية مماثلة إلى الإقليم، الذي تعتبره بكين جزء من أراضيها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء:”إذا مضت الولايات المتحدة قدما في مسعاها لزيارة بيلوسي إلى تايوان، فإن الجانب الأمريكي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك”.

وزير الدفاع الصيني يهدّد نظيره الأمريكي بشنّ “الحرب” على تايوان

وفي 11 جوان 2022، حذّر وزير الدفاع الصيني وي فنغي في اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بسنغافورة، من أنّ بكين “لن تتردد في بدء الحرب ضد تايوان. في حالة إعلانها الاستقلال عن الصين”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان إن “الوزير وي فنغي حذر أوستن في خلال اجتماعهما، من أن الجيش الصيني لن يتردّد في بدء الحرب ضد تايوان مهما كان ثمن تلك الخطوة”.

وخاطب فنغي أوستن قائلا: “جزيرة تايوان هي جزيرة صينية. ومبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية”.

من جهتها، نقلت وزارة الدفاع الأمريكية عن أوستن أنّ موقف واشنطن إزاء تايوان لن يتغيّر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تدعم أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن هناك.

كما دعا أوستن نظيره الصيني إلى تجنّب أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في تايوان، وفي المنطقة ككل.

بايدن يهدّد بمهاجمة الصين عسكريا في حال “اعتدائها” على تايوان.. وبكين تردّ

وفي 23 ماي 2022، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن ستردّ عسكريا في حالة هجوم الصين على تايوان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وردّت الصين على تصريحات بايدن، عبر المتحدث باسم الخارجية وانغ ون بين، الذي عبّر عن استياء بكين إزاء ما اعتبره تدخّلا في شؤون بلاده الداخلية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أنّ “تايوان شأن داخلي صيني. ولا يسمح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها”.

وزير الدفاع الأسترالي يتحدّث عن “الاستعداد للحرب” مع الصين

في 25 أفريل 2022، حذّر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون من مغبّة الاتفاق الأمني الذي وقعته الصين مع جزر سليمان القريبة من بلاده.

واعتبر داتون في سياق حديثه عن التحرّكات الصينية، أنّ “الاستعداد للحرب” هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلام في المنطقة، حسبه.

وقال داتون في تصريح تلفزيوني:”الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على السلام، هي الاستعداد للحرب، وأن تكون الدولة قوية”.

الصين توقّع اتفاقا أمنيا مثيرا للجدل مع جزر سليمان

يوم 19 أفريل، أعلنت الصين عن توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادي. وسط مخاوف غربية من تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد صرّح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الاتفاقية قد وقّعت مؤخرا من قبل وزير الخارجية وانغ يي ووزير خارجية جزر سليمان.

وتخشى أستراليا من أن تسمح الاتفاقية للصين، بالتمركز عسكريا على بعد 2000 كيلومتر من أراضيها.

وأجرى وزير التنمية الدولية والمحيط الهادي الأسترالي زيارة إلى جزر سليمان في الأسبوع الماضي. في محاولة لإثناء سلطات البلاد عن توقيع الاتفاق الأمني مع الصين.

كما ذكر البيت الأبيض يوم الإثنين أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيسافر أيضا إلى جزر سليمان هذا الأسبوع. لمناقشة المخاوف بشأن الوجود العسكري للصين بالمنطقة.