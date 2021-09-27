بعد سحبها قوة برخان.. رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بالتخلي عن بلاده

اتهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا فرنسا بالتخلي عن بلاده “في منتصف الطريق” لسحبها قوة برخان، مبديا أسفه للإعلان “الأحادي” ومبررا بحث بلاده عن “شركاء آخرين”.

وقال رئيس وزراء مالي في خطابه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع الجديد الذي نشأ بسبب انتهاء مهمة برخان، وضع مالي أمام أمر واقع ويعرضها لنوع من التخلي في منتصف الطريق، يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن على نحو أفضل الأمن مع شركاء آخرين”.

وتحدث رئيس وزراء مالي عن “قلة تشاور”، مبديا أسفه للإعلان “الأحادي” الصادر من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.

واعتبر المسؤول المالي بأن “الإعلان الأحادي عن انسحاب برخان وتحولها، لم يأخذ في الاعتبار الارتباط الثلاثي الذي يجمعنا”، في إشارة إلى الأمم المتحدة ومالي وفرنسا.

وتابع رئيس الوزراء “تأسف مالي لأن مبدأ التشاور الذي يجب أن يكون القاعدة بين الشركاء لم يحترم” قبل اتخاذ القرار.

وأضاف أنه من حق للشعب المالي العيش بأمان، وإنه يجب لبعثة مينوسما للسلام التابعة للأمم المتحدة وقواتها البالغ عددها 15 ألفا أن “تتمتع بوضعية أكثر هجومية على الأرض”.

وكانت فرنسا قد أعلنت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي بسبب الانقلاب الذي وقع نهاية ماي الماضي.

وقالت باريس، يوم 3 جوان الماضي، إن القرار سيظل ساريا حتى تتلقى ضمانات بشأن عودة الحكم المدني في مالي.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن قواتها علقت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، لأن البلد الواقع غربي أفريقيا يشهد مرحلة سياسية انتقالية.

ويُشار إلى أنه تم نشر 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل كجزء من “مكافحة الإرهاب” من خلال عمليتين رئيسيتين هما “سيرفال 2013″ و”برخان في 2014”. وتم إطلاقها في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

وتشمل منطقة الساحل الإفريقي خمسة دول هي: مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد وموريتانيا، وهي البلدان المشار إليها إجمالاً باسم “جي 5 الساحل”.