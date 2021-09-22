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العالم

بعد سحب الثقة من حكومته.. الدبيبة يدعو الليبيين للتظاهر

عبد الجليل بومامش
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بعد سحب الثقة من حكومته.. الدبيبة يدعو الليبيين للتظاهر

 أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أنه لن يكون “مع أي جهة ترغب في دمار ليبيا”، وأنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، داعيا الليبيين للخروج للشارع للتعبير عن آرائهم، وقال: “اخرجوا وعبروا عن آرائكم ودافعوا عن حقكم في الحياة دون خوف”.

ودعا الدبيبة في كلمة ألقاها أثناء حضوره حفل اختتام دوري الجامعات الليبية بمدينة الزاوية، الثلاثاء،في أول رد عقب سحب الثقة عن حكومته، المواطنين الليبيين من كافة المدن لمظاهرة الجمعة المقبل في ميدان الشهداء للتعبير عن رأيهم في قرار سحب الثقة من حكومته ورفض قرار البرلمان.

وقال الدبيبة: “إنني خادم لهذا الشعب بكل أطيافه، الشعب صاحب الكلمة والشرعية والحق. أخرجوا وعبروا عن آرائكم وحقكم في هذه الحياة، دون خوف”.

وأكد الدبيبة عزمه على استكمال ما بدأه “حرصا على إنقاذ الوطن وأملا في توحيد صفوفه”.

وسابقا أعلن مجلس النواب الليبي، سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التي يرجى منها أن تضع حداً لعشر سنوات من الفوضى.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الذي يتخذ من طبرق مقراً له، إنّ 89 نائباً من 113 صوّتوا لصالح سحب الثقة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من المصادقة على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو قانون أثار الكثير من الجدل، وأدّى إلى تأجيج التوتر بين معسكرات المتنافسين في ليبيا.

وفي رده على سحب البرلمان الثقة من الحكومة، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه إجراءات سحب الثقة من الحكومة وأعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا طلب من البرلمان، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر لمدة عام على الأقل، بسبب غياب توافق حول القانون الانتخابي.

وكان رئيس المجلس التشريعي صادق على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.

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التعليقات
6
  • أنا

    هناك من لا يريد رؤية الاستقرار في الدول العربية و الإسلامية لأن قوته في تشتتنا ؛ و الكيان الصهيوني دائما و حتماً من وراء كل هذه الفتن بطريقة أو بأخرى

    0
  • حقيقة مرة

    بما أن الشعوب العربية تطالب بالحرية وحين تتحصل عليها تستثمرها في تخريب وتدمير دولها وبما أن هذه الشعوب تنادي بالديموقراطية لكنها لا تؤمن ولا تعترف بها وبما أن هذه الشعوب لا تعترف بالخصوصيات والحريات الفردية والحقوق : الحق في الرأي والتعبير والتدين ... وبما أن الشعوب العربية تحمل العداء والحقد لمقومات الدولة الحديثة .... فهذه الشعوب لاتناسبها الا الأنظمة الاستبدادية والأدلة أن غالبية العراقيين والليبيين و اليمنيين ... يحنون الى عودة جلاديهم السابقين .

    2
  • Quelqu'un

    هين الشعب الليبي من هذه الممارسات، الا يريد الامن ؟ الا يريد الخير لبلاده؟

    0
  • المتأمل

    للخلاط : وماذا عن أحفاد العثمانيين الذين حولوا ليبيا الى فريسة سهلة مغتنمين ما تتخبط فيه من مشاكل فأنتهكوا سيادة هذا البلد فأدخلوا قواتهم العسكرية وأبرموا اتفاقيات على أهوائهم ... ما خفي أعظم

    1
  • amremmu

    يقول محمد الماغوط : من أنتم ؟ نحن العرب .. ماذا تشتغلون ؟ نحن لا نشغل ، العالم يشتغل بنا.

    10
  • الخلاط

    كل هذا بسبب التخلاط الإماراتي/المصري

    2

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