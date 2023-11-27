بعد سخريته من فرحة الفلسطينيين بتحرير أسراهم.. هجوم لاذع على ضاحي خلفان

هاجم نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفريق ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي بسبب سخريته من فرحة الفلسطينيين بتحرير أسراهم من سجون الاحتلال.

وقال خلفان في منشور على منصة إكس: “طوفان الأقصى معادلة لا يفهمها إلا الأذكياء.. 15000 شهيد بينهم سبعة آلاف طفل، و7000 مفقود، و45% من مساكن غزة هدمت”.

وأضاف: “وكم كانت فرحة حماس بالإفراج عن 150 أسيرا…. فرحة مذهلة ؟؟؟”.

٧ أكتوبر طوفان الاقصى معادلة لا يفهمها إلا الأذكياء.

١٥٠٠٠شهيدا بينهم سبعة الالاف طفل

و٧٠٠٠ مفقود

و٤٥% من مساكن غزة هدمت.

وكم كانت فرحة حماس بالافراج عن ١٥٠ اسيرا…. فرحة مذهلة ؟؟؟

طبعا عندما تكون في مكانة خالد مشعل واسماعيل هنية لا يكون تفكيرك إلا بمثل هذه المعادلةالصعبة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 26, 2023

وفيما اعتبر نشطاء المنشور مسيئا لشخص خلفان قبل المقاومة، قال آخرون إن للحرية ثمنها الذي لا يفهمه إلا المناضلون الشرفاء عبر العالم، حيث ذكروا بموقف الإمارات المتخاذل اتجاه العروبة والإسلام وبأخذ إيران لثلاث جزر منها بدون حرب وقتال.

وسخر الكاتب الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي من تدوينة الفريق الشامتة بمعاناة الفلسطينيين وتضحياتهم، حيث كتب: “صدقت يا ضاحي ما في حد صاحي إلا أنت يا ضاحي.. هؤلاء الفلسطينيون عجيبون!! كل هذه التضحيات منذ 75 سنة من أجل ماذا!! تصور من أجل الحرية!!

ألا يتعلمون من الآخرين؟”.

وأردف: “الأذكياء هم الذين يفهمون المعادلة الذكية، فلم ينتظروا أن يشتبكوا مع العدو حتى يكونوا عبيد، اختصروا الموضوع و سبقوا العدو فذهبوا إليه ليضع أقدامه على رقابهم..وبهذا لا يموت أحد ولا نضحي بشيء، وبدل أن يحاربنا ليأخذ الدولة نفتح أبوابها له فيدخل بسلام”.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح عشرات الأسيرات والأسرى الأطفال الفلسطينيين ضمن صفقة، كان جيش الاحتلال يرفضها، لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وحمل المشاركون عددا من المفرج عنهم على أكتافهم، فيما لوح آخرون بالأعلام الفلسطينية ورايات حركتي حماس وفتح.

ودخلت الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، الجمعة 24 نوفمبر، حيث تضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.