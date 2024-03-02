بعد سنوات من إعلانها الالتزام والاعتزال.. أمل حجاري تطل على جمهورها بدون حجاب!

بعد حوالي 7 سنوات من إعلانها الالتزام والاعتزال، أطلت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على جمهورها بدون حجاب لتثير زوبعة من الجدل.

وظهرت الفنانة الشهيرة وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة “زمان”، في أحد المحال التجارية، بينما كانت سيدة تلتقط لها المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساء نشطاء إن كانت حجازي ستنافس في الغناء مرة أخرى؟ أم أن تصويرها ونشر مقطع الفيديو كان بغفلة منها وحصل من دون علمها؟

في ذات السياق أكد الكثيرون أن إطلالتها ما هي إلا تمهيدا للعودة إلى الساحة الفنية، وهو ديدن كل الفنانات المعتزلات اللواتي يتراجعن عن قرارهن بمرور السنوات.

وإذ تحول اسم أمل حجازي في الساعات الماضية إلى “تريند”، لم يصدر عن الفنانة أي توضيح باتخاذها هذه الخطوة غير المتوقعة، ولا سيما على أبواب شهر رمضان الذي خصّته في السنوات الماضية بتقديم أناشيد دينية خاصة.

وأعلنت حجازي عن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، في العام 2017، وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن”.

وكانت في مرحلة اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، لوّحت باللجوء إلى القضاء في وجه منتقديها إزاء التزامها الديني، وعمدت لحذف صورها التي يظهر فيها شعرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفاظ بصورها بالحجاب.