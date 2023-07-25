بعد “شات جي بي تي” : سام ألتمان يطلق عملة إلكترونية

إضافة إلى هوية عالمية ودخل أساسي شامل..

أطلق سام ألتمان عملة إكترونية جديدة، إضافة إلى هوية عالمية يوم الإثنين 24 جويلية 2023. سام ألتمان في سيول شهر جوان 2023.

بعد أن أحدث ثورة بإطلاقه لـ”شات جي بي تي”، نهاية العام الماضي، أطلق سام ألتمان مؤسس ورئيس مؤسسة “OpenAI” مشروعا جديدا. المشروع الذي يبدو أنه مثل سابقه، لن يختلف في تأثيره على العالم.

سام ألتمان أطلق الأمس الإثنين 24 جويلية، عملة إلكترونية جديدة سماها “Worldcoin“. العملة الإلكترونية يضاف إليها تحديد الهوية، نظام يريده ألتمان أن يكون عالمية.

مشروع ألتمان لن يقتصر على مجرد عملة إلكترونية وتحديد للهوية، بل يسعى لتحديد هوية الأفراد في العالم وبطريقة قانونية. إضافة إلى توفير دخل أساسي شامل، حتى ولو لم يقدم تفاصيل حول الموضوع حسب ذات المصدر.

Worldcoin is launching today. pic.twitter.com/PholJK3Dxz — Alex Blania (@alexblania) July 24, 2023

وقد سبق لسام ألتمان في مشروعه هذا أن منح طيلة عامين، حوالي 25 دولارا لكل مسجل جديد ما جعل المشروع ينطلق بمليوني مستعمل.

وللتسجيل كان يكفي استعمال آلة تقوم بمسح عين المستخدم لمنحه هوية عالمية “World ID”، وعبرها إمكانية استخدام “World App” لتداول “وورلد كوين”.

حسب “فينانشيال تايمز”، سام ألتمان قام بجمع 100 مليون دولار من أجل إطلاق مشروعه هذا. المشروع الذي بدأ العمل عليه في سرية منذ 2019.

ومن منطلق وجود مشاكل متعلقة بالأمن تتسبب أحيانا بسرقة تتعرض لها هذه الأموال الإلكترونية، وحتى أحيانا فقدان الحسابات بسبب نسيان كلمات السر، يريد ألتمان تقديم الحل باللجوء لاستعمال قزحية العين.

فالهوية العالمية التي يقترحها ترتبط بقزحية الأفراد، وهي واحدة من الخصوصيات التي أتت بها عملة ألتمان. وحسب ألتمان، فحتى الذكاء الصناعي لن يتمكن من اختراق نظام الأمن هذا.

للتذكير فسام ألتمان، هو رجل أعمال أمريكي من مواليد 22 أفريل 1985. ينشط في مجال المؤسسات المرتبطة بالإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة.

وهو مستثمر في عديد الشركات المعروفة مثل : إيربي أن بي، ريديت، دروب بوكس. كما أسس مع رجل الأعمال إيلون ماسك “أوبن أيه آي” للذكاء الإصطناعي التي أنتجت “شات جي بي تي”.

ومثل ماسك، يبدو أن ألتمان سيكون من الأسماء التي ستصنع الحدث في العالم في الأشهر وحتى الأعوام المقبلة.