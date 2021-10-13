-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة حول الطقس تحذر من أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية
الجزائر

بعد شكوى من وزراة الداخلية.. المحكمة الإدارية تقرر حل جمعية راج  

الشروق أونلاين
  • 510
  • 0
بعد شكوى من وزراة الداخلية.. المحكمة الإدارية تقرر حل جمعية راج  

قررت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء، حل جمعية راج بعد شكوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية.

واتهمت وزارة الداخلية في عريضة قدمتها ضد الجمعية، قادتها بالمشاركة في أنشطة “متناقضة مع تلك المنصوص عليها عند تأسيسها”، وإجراء أنشطة مع أجانب، و كذا المساهمة في تحريض الناس على التجمع دون ترخيص.

كما جاء في العريضة أن جمعية راج تبنّت خطة ذات طبيعة سياسية بهدف خلق الفوضى وتعكير صفو النظام العام”.

وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، قد أرجأت  في 30 سبتمبر الماضي الفصل في قضية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضد جمعية “راج” إلى الأربعاء 13 أكتوبر.

وفي ذات السياق أشارت الجمعية أن محاميها سيقدمون استئنافًا لتعليق تنفيذ قرار المحكمة والاستئناف أمام مجلس الدولة.

مقالات ذات صلة
3 سنوات سجنا نافذا في حق طابو

3 سنوات سجنا نافذا في حق طابو

عائلات “الحراقة” الـ11 بالعاصمة المفقودين تطالب بمعرفة مصير أبنائها

عائلات “الحراقة” الـ11 بالعاصمة المفقودين تطالب بمعرفة مصير أبنائها

ضبط 4 مدبرين لرحلات “الموت” بتلمسان

ضبط 4 مدبرين لرحلات “الموت” بتلمسان

في 20 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

في 20 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

ممرض ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات إجهاض بعين الدفلى

ممرض ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات إجهاض بعين الدفلى

تجار يبتزون المواطنين بـ “البيع المشروط”

تجار يبتزون المواطنين بـ “البيع المشروط”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد