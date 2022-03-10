بعد شهرين من إجراء العملية التاريخية.. وفاة صاحب “قلب الخنزير”
توفي الأمريكي ديفيد بينيت، الذي دخل التاريخ كأول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا، بعد شهرين من إجرائه العملية الجراحية التاريخية.
وبحسب ما أفادت وكالة رويترز فقد توفي، الأربعاء 9 مارس، صاحب قلب الخنزير عن عمر ناهز الـ 57 عاما، بعدما ساء وضعه في الأيام القليلة الماضية كما قال أطباؤه في بالتيمور.
صاحب عملية زراعة قلب الخنزير التي تمت قبل شهرين.. توفي اليوم. pic.twitter.com/dnR6hZoWXf
— Abubaker Elamin (@Abubakerala) March 9, 2022
وحصل الأطباء في جامعة ماريلاند على ترخيص طبي خاص لإجراء عملية الزراعة، على أساس أن المريض كان سيموت لو لم تجر له العملية.
وكان المريض طريح الفريش لمدة ستة أسابيع قبل العملية وموصولا بأجهزة أبقته على قيد الحياة.
وكان بينيت قد خضع للعملية في السابغ من جانفي، وقال أطباؤه إنه قضى وقتا مع عائلته عقب العملية، وتحدث عن رغبته في العودة إلى كلبه الذي ينتظره في البيت، لكن حالته ساءت، مما سبب حزنا لأطبائه.
جراح باكستاني وراء أول عملية لزرع قلب خنزير في جسم انسان
قادت أبحاث عالم أمريكي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محمد محي الدين، إلى انجاح عملية زرع قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري.
وأعلنت جامعة ميريلاند، في جانفي 2022، أن جرّاحين أميركيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عملية من نوعها استغرقت 9 ساعات كاملة ووصفت بالإستثنائية.
ويعد محيي الدين أحد أبرز الخبراء في العالم في زراعة الأعضاء الحيوانية في جسم الإنسان، والتي يطلق عليها xenotransplantation، وفق موقع جامعة ميريلاند.
وقال محيي الدين في تسجيل نشرته الجامعة، إنه “يشعر بحماس كبير لأن العملية جرت بصورة جيدة جداً، تجاوزت التوقعات”.
اطباء يزرعون قلب خنزير في إنسان، كانت هي خيارة الاخير للحياة وحالته الآن مستقرة لها ٣ ايام. من الخبر هناك توجه كبير للاستفادة من اعضاء الحيوانات كقطع غيار للبشر.
شدني ان المسؤول عن برنامج الزراعة اسمه Dr. Muhammad Mohiuddin, https://t.co/YCfojQgELs
— عاصم الراجحي 🇸🇦 (@Alrajhiam) January 10, 2022
وأضاف “لم نر أي علامة على الرفض لهذا العضو.. هذه العملية غيرت قواعد اللعبة، وأعطت أملا لعشرات آلاف الأشخاص”.
وتابع: “هذا تتويج لسنوات من البحث شديد التعقيد لتشجيع هذه التقنية في الحيوانات مع فترات البقاء على قيد الحياة التي تجاوزت تسعة أشهر. استخدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بياناتنا عن الخنزير التجريبي للسماح بعملية الزرع في مريض القلب في المرحلة النهائية. الذي لم يكن لديه خيارات علاج أخرى”.
أمس أعلن فريق طبي أمريكي نجاحه في إجراء عملية زراعة قلب خنزير في جسم إنسان، وهي العملية الأولى من نوعها في العالم، يقول الفريق: من شأن هذا التطور في مصادر الأعضاء أن ينقذ 17 أمريكيا يموتون يوميا وهم ينتظرون توفر أعضاء للزراعة. في رأيك ما مستوى تقبل مثل هذه العمليات في مجتمعنا؟ pic.twitter.com/5iZenas1Me
— ماجد الماجد (@majed_i) January 11, 2022
يشار إلى أن محيي الدين حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية داو الطبية في كراتشي بباكستان عام 1991، وبعد الانتهاء من تدريبه الجراحي في المستشفى المدني هناك، انتقل إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن جراحين أميركيين زرعوا في أكتوبر من العام الماضي، ولأول مرة كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، وهو تقدم كبير يحتمل أن يؤدي للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية الجاهزة للزراعة.