بعد شهرين من إجراء العملية التاريخية.. وفاة صاحب “قلب الخنزير”

توفي الأمريكي ديفيد بينيت، الذي دخل التاريخ كأول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا، بعد شهرين من إجرائه العملية الجراحية التاريخية.

وبحسب ما أفادت وكالة رويترز فقد توفي، الأربعاء 9 مارس، صاحب قلب الخنزير عن عمر ناهز الـ 57 عاما، بعدما ساء وضعه في الأيام القليلة الماضية كما قال أطباؤه في بالتيمور.

وحصل الأطباء في جامعة ماريلاند على ترخيص طبي خاص لإجراء عملية الزراعة، على أساس أن المريض كان سيموت لو لم تجر له العملية.

وكان المريض طريح الفريش لمدة ستة أسابيع قبل العملية وموصولا بأجهزة أبقته على قيد الحياة.

وكان بينيت قد خضع للعملية في السابغ من جانفي، وقال أطباؤه إنه قضى وقتا مع عائلته عقب العملية، وتحدث عن رغبته في العودة إلى كلبه الذي ينتظره في البيت، لكن حالته ساءت، مما سبب حزنا لأطبائه.

جراح باكستاني وراء أول عملية لزرع قلب خنزير في جسم انسان

قادت أبحاث عالم أمريكي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محمد محي الدين، إلى انجاح عملية زرع قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري.

وأعلنت جامعة ميريلاند، في جانفي 2022، أن جرّاحين أميركيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عملية من نوعها استغرقت 9 ساعات كاملة ووصفت بالإستثنائية.

ويعد محيي الدين أحد أبرز الخبراء في العالم في زراعة الأعضاء الحيوانية في جسم الإنسان، والتي يطلق عليها xenotransplantation، وفق موقع جامعة ميريلاند.

وقال محيي الدين في تسجيل نشرته الجامعة، إنه “يشعر بحماس كبير لأن العملية جرت بصورة جيدة جداً، تجاوزت التوقعات”.

وأضاف “لم نر أي علامة على الرفض لهذا العضو.. هذه العملية غيرت قواعد اللعبة، وأعطت أملا لعشرات آلاف الأشخاص”.

وتابع: “هذا تتويج لسنوات من البحث شديد التعقيد لتشجيع هذه التقنية في الحيوانات مع فترات البقاء على قيد الحياة التي تجاوزت تسعة أشهر. استخدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بياناتنا عن الخنزير التجريبي للسماح بعملية الزرع في مريض القلب في المرحلة النهائية. الذي لم يكن لديه خيارات علاج أخرى”.

يشار إلى أن محيي الدين حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية داو الطبية في كراتشي بباكستان عام 1991، وبعد الانتهاء من تدريبه الجراحي في المستشفى المدني هناك، انتقل إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن جراحين أميركيين زرعوا في أكتوبر من العام الماضي، ولأول مرة كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، وهو تقدم كبير يحتمل أن يؤدي للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية الجاهزة للزراعة.