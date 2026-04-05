  بعد شهرين من استدعائه.. عودة السفير الإيطالي إلى سويسرا

ذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن ​سفير إيطاليا سيعود إلى مهامه، وذلك بعد أكثر من ​شهرين من استدعائه ​احتجاجا على إجراءات للسلطات السويسرية ⁠بشأن حريق اندلع ​في حانة وادى إلى مصرع إيطاليين.

وكانت إيطاليا ​قد استدعت الدبلوماسي ​في جانفي الماض للتعبير عن ‌استيائها ⁠من الإفراج بكفالة عن مالك الحانة، بعد أن أودى الحريق بحياة ​41 شخصا ​بينهم ⁠ستة إيطاليين، في واحدة من أسوأ ​الكوارث في تاريخ ​سويسرا ⁠الحديث.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن من المتوقع أن ⁠يصل ​السفير، جان ​لورنتسو كورنادو، إلى برن غدا الاثنين.