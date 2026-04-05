بعد شهرين من استدعائه.. عودة السفير الإيطالي إلى سويسرا
ذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن سفير إيطاليا سيعود إلى مهامه، وذلك بعد أكثر من شهرين من استدعائه احتجاجا على إجراءات للسلطات السويسرية بشأن حريق اندلع في حانة وادى إلى مصرع إيطاليين.
وكانت إيطاليا قد استدعت الدبلوماسي في جانفي الماض للتعبير عن استيائها من الإفراج بكفالة عن مالك الحانة، بعد أن أودى الحريق بحياة 41 شخصا بينهم ستة إيطاليين، في واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ سويسرا الحديث.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن من المتوقع أن يصل السفير، جان لورنتسو كورنادو، إلى برن غدا الاثنين.