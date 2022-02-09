بعد شهرين من الانفصال.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بالعودة لزوجها

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها، بالعودة لزوجها الفنان حسام حبيب بعد نحو شهرين من الانفصال، وبعد تأكديها على التحرر من علاقتها به.

وقال منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، لجريدة الوطن المصرية، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم بذلك حينما أجرى اتصالا بها مؤخرا ورد حسام عليه.

ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، ووصفهما بالصديقين العزيزين، نافيا الأخبار المتداولة حول عمله مديرا لأعمالها.

بعد تصريحها بأنها تحدّث العفاريت وتدلّعم.. أزهري يحذّر شيرين عبد الوهاب!

حذّر عالم أزهري، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في شهر ديسمبر 2021، من تسلّط العفاريت عليها بعدما صرحت في آخر مقابلة تلفزيونية لها بأنها تحدثهم في بيتها وتدلعهم.

وأثارت شيرين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها، الجمعة، في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت الفنانة إنّ لديها عفاريت في منزلها وتتحدث معهم وتناديهم “حبايبي”، ما جعل نشطاء يتساءلون هل حقا يمكن للجن أن يتحدث مع الإنسان؟

وبحسب تصريحات الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، لجريدة الوطن المصرية فإن الجن موجود في كل مكان، والبعد عن ذكر الله يجعل الشيطان يتواجد مع الإنسان.

وكشف أن العفاريت قد تجعل الشخص يتحدث مع نفسه وكأنه يتحدث معهم، وذلك من خلال الوسوسة، فالقرآن يقول «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ»، وبالتالي أكد على ضرورة معالجة الإنسان لنفسه.

وأضاف أن الشخص الذي يقول إنه تحدث مع العفاريت والجن مثل ما تحدثت به شيرين عبد الوهاب، تحقق معه عدة عوامل جعلته يقول ذلك، التي من ضمنها البعد عن ذكر الله والصلاة، كما أن هناك عوامل أخرى مثل التحدث في دورات المياه أو الجلوس فيها كثيرًا.

يذكر أن الشيخ سبق وأن وجه رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب عندما حلقت شعرها بأن تتوب إلى الله وتذهب إلى بيته لتعتمر، وتكثر من ذكر الله وتعود له، وتحافظ على الصلاة والعبادة حتى تتخلص من الوساوس التي تتحدث عنها، وإن لم تفعل ذلك فالعفاريت ستجتمع في بيتها وستزيد و«هيعزموا بعض»، على حد قوله.

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بحلق شعرها وأطراف تتهم طليقها!

وأثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وقد حلقت شعر رأسها بالكامل في حفلها الذي أقيم في أبو ظبي بالإمارات يوم 10 ديسمبر 2021.

وقالت “شيـرين” لجمهورها خلال الحفلة: “أنا مبسوطة إني معاكم ويارب تقبلوني بشكلي الجديد، بس انتوا عارفين أنا كده فوقت”.

كما تحدت الفنانة شيريـن عبد الوهاب على المسرح الفنانة السورية أصالة نصري، وأشارت على رأسها وقالت: “أتحدى أصالة مش هتقدر تعمل كدة”.

ووفقا لما نشره موقع صدى البلد، قال المصدر أن سبب ظهور الفنانة حليقة الشعر هو تعرضها للضرب من قِبل الفنان حسام حبيب، وقد حلق لها شعرها تماما، وذلك قبل إعلان انفصالها عنه رسميا.

وقال المصدر أن الفنانة شيريـن أصرّت على عدم نشر الخبر للجمهور، وقد استعانت بباروكة في آخر ظهور لها منذ أيام أثناء تجهيز إحدى أغنيات ألبومها الجديد، ولكن مؤخرا قررت “شيرين” مواجهة جمهورها وظهرت بشكلها التي ظهرت به خلال الحفلة.

وعلّقت عبد الوهاب، السبت 11 ديسمبر 2021، على المظهر الجديد الذي فاجأت به جمهورها وردت على اتهام طليقها بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين شخص.

وقالت الفنانة: “ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟”.

وأضافت: “ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني”، وأضافت: “أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين”.

وعبر نشطاء عن تضامنهم مع الفنانة وقالوا بأنه لا بد من دعمها لأنها تعاني نفسيا بعد طلاقها، فيما تنمر آخرون عليها وهاجموا شكلها الجديد.

شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة حسام حبيب وتعلن العودة لجمهورها

وسط الأخبار المتداولة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها لتصدر بيانا رسميا، كشفت من خلاله أنها طوت صفحة زوجها نهائيا وأعلنت عودتها لجمهورها.

وأكدت شيرين خبر طلاقها من حبيب، الجمعة 3 ديسمبر 2021، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، من دون أن تكشف أسباب الانفصال.

وقالت الفنانة: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وأضاف المنشور الذي شاركته على صفحتها: “تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب”.

وأوضحت أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وقالت بأنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، مؤكدة أنها تنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها.

هل تكره ابنة شيرين عبد الوهاب زوجها حسام حبيب؟

وجهت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ”H” في فيديو جديد لها وهي تستمع لأغنية أجنبية تحمل عنوان “I hate you .. أنا بكرهك”.

وبحسب ما أفادت مواقع إخبارية فإن هذه الرسالة موجهة لزوج والدتها الفنان حسام حبيب، الذي أفادت معلومات صحفية قبل أيام بأنهما تطلقا.

هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددا من وسائل الإعلام المصرية والعربية، أنباء عن طلاق الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب.

وأشعلت فتيل الجدل عبر مختلف المنصات، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أعلنت طلاق الفنانة عبر حسابها على تويتر بالقول: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”.

وأعادت الأحمدية نشر خبر عن الطلاق بقولها: “شيرين طلقت حسام حبيب”، بينما التزمت الفنانة الصمت ولم تعلق على الخبر.

ومنذ فترة تضاربت في الوسط الفني الكثير من الأخبار حول انفصال الثنائي المصري، خصوصاً أن مشاكلهما انتقلت للعلن، بعد تسريب مكالمة لوالد حسام حبيب يتكلم فيها عن ابنه وزوجته.

ومنذ ذلك الحين لم تشهد علاقة الثنائي أي استقرار أو هدوء، إذ تحدث والد حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب بشكل سيئ، وكيف يستفيد نجله من علاقة زواجه بها.

وتحدَّث والد حسام حبيب في المكالمة المسربة عن محاولات حمل شيرين من حسام، التي باءت جميعها بالفشل، وتحديداً تلك الجزئية هي التي أحدثت شرخاً في علاقة الثنائي نظراً لحساسية الأمر.