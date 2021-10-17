بعد صدمة الانتخابات.. العثماني يعود إلى عيادته النفسية

أعلن رئيس الحكومة المغربي السابق، سعد الدين العثماني، عودته لعيادته الخاصة بالطب النفسي، بعد انتهاء مهامه الحكومية.

وقال العثماني في منشور له على فيسبوك، السبت: “بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع في العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها العثماني لعيادته بعد انتهاء مهامه الحكومية، إذ سبق أن عاد إليها بعد مغادرته وزارة الخارجية، عقب التعديل الذي عرفته “حكومة بنكيران”.

وقد فشل العثماني في الانتخابات التشريعية المنعقدة في 8 سبتمبر الماضي، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة “الرباط المحيط”، بالعاصمة المغربية.

وترأس العثماني (65 عاما) الحكومة المغربية خلال الفترة من مارس 2017 إلى سبتمبر 2021، فيما يعمل قبل ذلك كطبيب نفسي.

وينتظر أن يترك العثماني الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد المؤتمر الاستثنائي الذي سيُعقد أواخر أكتوبر، وذلك بعد الهزيمة الانتخابية القاسية التي تعرض لها الحزب، إذ حصل على 13 مقعدا فحسب، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016 .