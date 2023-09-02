بعد صدور قرار قاضي التحقيق.. هذا مطلب عائلة والد طفلة لبنان المغتصبة!

خرجت عائلة والد الطفلة لين طالب، التي هزت قضية اغتصابها لبنان والعالم العربي، عن صمتها بعد صدور قرار قاضي التحقيق بشأن مقتلها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإنه مباشرة عقب تسريب القرار الظني لقاضي التحقيق الأول بالقضية، أكدت عائلة والد الطفلة على أنها لن تقبل بأقل من حكم الإعدام، خاصة وأن المحاكمة كشفت عن فظائع لا يمكن لعقل تحملها.

وشكرت في مؤتمر صحافي عقدته مع أهالي بلدة سفينة القيطع في دار العائلة، القضاء اللبناني والإعلام والنشطاء والأجهزة الأمنية على دعم قضية لين منذ تفجيرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما رأت أن القضاة الذين عملوا ضمن التحقيقات “سيدخلون التاريخ”، في إشارة منها إلى قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار والتي جرّمت عائلة الأم وعد بو خليل.

ودعت الجميع إلى الاستمرار بمواكبة هذه القضية للوصول بها إلى خواتيمها النهائية وإنزال العقاب المستحق بالمجرمين من عائلة الأم.

يذكر أن بيان العائلة جاء بعد صدور القرار الظني لقاضي التحقيق الأول في القضية، والذي أكد أن خال الصغيرة نادر أبو خليل استفاد من غياب عائلته وانشغالها بولادة زوجته، ليقدم على الاعتداء على ابنة شقيقته لين البالغة من العمر ست سنوات.

واعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات، كما اعتبرت أن وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطالب محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنص على عقوبة الإعدام.

وأصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، قرارها الظني، الجمعة، وطالبت بمحاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنص على عقوبة الإعدام.

ومن المتوقع أن تُحال القضية الآن إلى الهيئة الاتهامية، تمهيدًا لإصدارها قرارها الاتهامي وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأثارت مأساة تلك الصغيرة موجة غضب واسعة في لبنان، حيث عبر الآلاف عن انتقاداتهم الصارخة للأم التي من المفترض أن تحمي صغارها لا أن تتستر على انتهاكات وجرائم فظيعة تطالهم.