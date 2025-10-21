-- -- -- / -- -- --
بعد صفقة سبتمبر.. الجزائر تطلق مناقصة جديدة لشراء القمح اللين

محمد فاسي
القمح

أعلن متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAICdz) طرح مناقصة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح اللين من مناشئ اختيارية، في إطار مساعٍ لتعزيز المخزون الوطني من الحبوب.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، أوضح المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم العروض السعرية هو يوم الأربعاء المقبل، على أن تظل سارية حتى الخميس، مشيرين إلى أن الجزائر عادة ما تشتري في مناقصاتها كميات تفوق الحجم المعلن في البداية.

وبحسب تفاصيل المناقصة، تسعى الجزائر إلى استلام القمح خلال فترتين، الأولى من الأول إلى 15 ديسمبر، والثانية من 16 إلى 31 من الشهر ذاته، مع تحديد موعد شحن مبكر بشهر في حال كان مصدر القمح من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

ويُعد السوق الجزائري من أهم أسواق استيراد القمح بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خصوصًا فرنسا، غير أن المُصدرين الروس ودول منطقة البحر الأسود يواصلون توسيع حضورهم في السوق الجزائرية بشكل متزايد.

وفي آخر مناقصة أعلن عنها في 23 سبتمبر الماضي، اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب نحو 500 ألف طن من القمح اللين، يُتوقع أن يكون الجزء الأكبر منها من منطقة البحر الأسود.

تمديد آجال اكتتاب تصريح “ج50” إلى بعد غد الخميس

محافظ بنك الجزائر يحذّر من حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي

الذهب يسجل قفزة تاريخية.. هل حان وقت الشراء أم البيع؟

مركز الجزائر بين أكبر مورّدي الغاز المسال إلى أوروبا.. تقرير دولي يكشف

معرض فارمكس 2025: إبرام أكثر من 20 عقد شراكة

تدشين خط جوي جديد نحو هذه الوجهة غدا

التعليقات
1
  • Nermal

    Pourquoi ne pas changer de régime alimentaire ? Au lieu de mettre des fortunes sur du blé tendre, nos ancêtres avant vivaient sans

    0

