بعد ضجة الشعر المستعار.. أحلام تهدي أنغام عقدا من الألماس

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أنها ستهدي الفنانة المصرية أنغام عقدا من الألماس، عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه وهي تتجاهل طلب الأخيرة بإعارتها العقد الذي كانت تضعه.

ولم تمض بضعة أيام على ضجة وضع الفنانة الإماراتية لشعر من الألماس حتى تداول نشطاء فيديو آخر تظهر فيه أنغام وهي تطلب منها إعارتها عقد الألماس على هامش حفلها الذي حمل عنوان “ليلة صوت مصر” في الرياض.

وقالت أنغام لأحلام عقب انتهاء فرقتهما الغنائية: “عاجبني البتاع الألماس ده.. ممكن سلف بقية الحفلة بس”.

وبعد عدم رد أحلام عليها وسيرها للخروج من المسرح قالت أنغام: “مش حاخده طب خلاص ما تزعليش”.

وشاركت أحلام مقطع الفيديو عبر حسابها في “تويتر”، مؤكدة أنها لم تسمع أنغام وهي تطلبه منها وعلقت قائلة: “واااي يفداها كلشي أقسم بالله ما سمعتها.. يجيك واحد مثله”.

وقدمت أنغام دويتو مميزا بمشاركة أحلام، وتحدثت الأخيرة عن الأولى قائلة: “الغناء أمام أنغام رهبة تانية لأنها مختلفة وصوت مصر ومطربة عظيمة وصوت مختلف ودائمًا أقولها أنت أختي”.

وغنت أنغام خلال الحفل لمدة 6 ساعات، بدأت في النصف الأول من الحفل بالغناء منفردة مع أوركسترا والمايسترو هاني فرحات، وفي النصف الثاني استعانت بأصدقائها من النجوم، وهم: أحلام وتامر عاشور وويجز ومحمد حماقي.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تعرضت لانتقادات لاذعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ظهورها بباروكة قيل إنها من الألماس.

وظهرت الفنانة المعروفة بعشقها للمجوهرات الكريمة، والتي تستعرضها بمناسبة وبدونها، بشعر مستعار مرصع بأحجار فضية، وتلك كانت إطلالتها اللافتة من حفل الليلة الماسية بموسم الرياض.