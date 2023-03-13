بعد ضجة سجودها في حفل زفافها.. شاهد رد زوجة فنان مصري!

خرجت زوجة الفنان المصري حسن شاكوش عن صمتها بعد الضجة التي رافقت سجودها بالفستان الأبيض خلال حفل زفافها، وأوضحت بأنها لم تبحث عن التريند.

وأكدت ريم طارق، زوجة شاكوش أن سجودها في الفرح لم يكن تصرفا وليد اللحظة، رافضة اتهامها بالبحث عن “التريند”.

وقالت في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” باللهجة المصرية: “دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا”.

وأضافت: “أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني”.

من جانبه علق حسن شاكوش: “مش بتسيب فرض من الصلاة”.

وأردفت الزوجة: “إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة ومن 10 سنين ماشوفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني”.

وتدخَّل شاكوش: “أنا طلبت إيدها من 3 سنين لكن كانت مخطوبة، وربنا كرمني وكانت من نصيبي”.

وأثارت صور العروس الساجدة على الأرض فرحا بارتباطها بصاحب أغنية “بنت الجيران”، جدلا واسعا عبر الشبكات.

واعتبر مغردون أن سجودها، وهي ترتدي فستانا مكشوفا من ناحية الكتفين والصدر أمر غير لائق، فيما رأت المذيعة المصرية رضوى الشربيني أن الحركة بأنها مبالغ فيها.

وقالت الشربيني: “كنا بنشوف إن لاعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جول، لكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده”.

وتابعت: “كل واحد حر يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه دي مش مشكلتنا، لكن مشكلتنا في المنظر اللي شايفينه ومش عايزة اللي حصل ده يبقى تريند والعرايس يوم فرحهم يسجدوا قدام الناس كده، لأ لأ إنتي تسجدي لربنا على جوزك في غرفتك”.