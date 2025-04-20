بعد ضجة علاقة شاب بحماته.. حادثة أخرى شنيعة تهز المجتمع التركي

بعد الضجة الواسعة التي أثارتها علاقة شاب بحماته، اهتز المجتمع التركي على وقع حادثة أخرى لا تقل شناعة عن سابقتها، حيث قتلت ممثلة شهيرة صديقتها بـ30 طعنة دون وعي منها بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

وبحسب التقارير الواردة في هذا الشان فقد اعتقلت الشرطة التركية الممثلة الشهيرة سيفيل أكداغ بعد اتهامها بقتل صديقتها المقربة أليف كيراف طعنا بالسكين في شقة بمنطقة الفاتح في إسطنبول.

ووفقا لما كشفته التحقيقات الأولية، فقد وقع الشجار بين الضحية، البالغة من العمر 29 عاما، والمشتبه بها، البالغة 32 عاما، إثر عودتهما فجرا إلى المنزل، بعد سهرة تناولتا خلالها كميات كبيرة من الكحول.

وأفادت أكداغ في اعترافاتها بأنها “تعرضت للضرب من قبل صديقتها قبل أن يتطور الأمر إلى عراك أدى إلى مقتلها”، لكن الطب الشرعي كشف عن وجود 30 طعنة على جسد الضحية، مما ينفي رواية الدفاع عن النفس.

وأبلغ الجيران السلطات بعد سماعهم أصوات صراخ مرعبة من الشقة، وقال أحد الشهود: “سمعت ضجيجا شديدا ثم رأيت شخصا يرتدي ملابس سوداء يهرب بسرعة من المبنى”. بينما ذكرت والدة الضحية أنها لم تتمكن من الاتصال بابنتها، فذهبت إلى الشقة لتجد جثمانها غارقا في دمائه.

Fatih’te oyuncu Sevil Akdağ tarafından evinde defalarca bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav’ın cenazesi toprağa verildi. pic.twitter.com/2vGcvoAeP3 — Sabah (@sabah) April 19, 2025

وأعرب شقيق الضحية عن صدمته من الجريمة، مؤكدا أن العلاقة بين المرأتين كانت طبيعية، وقال: “تركتهما معا وكان كل شيء هادئا.. لا أفهم ما الذي حدث!”.

Fatih’te oyuncu Sevil Akdağ tarafından evinde defalarca bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav’ın cenazesini ailesi Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Elif Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, “30 tane bıçak yarası var. Ablamı öldüren iyi ki ölmemiş, cezası bu kadar kolay olmamalı” dedi. pic.twitter.com/INL1173rdV — milliyet.com.tr (@milliyet) April 19, 2025

وبعد تحليل لقطات كاميرات المراقبة وتقارير الطب الشرعي، ألقت الشرطة القبض على أكداغ في منطقة إسنيورت وتم تقديمها للمحكمة.

وتعرف الممثلة الموقوفة بأدوارها في أفلام مثل “السحر الأسود”، وكانت قد بدأت مسيرتها كعارضة أزياء قبل التحول إلى التمثيل.

📌 İstanbul’da vahşi cinayet ‼️ Oyuncu Sevil Akdağ ( 32) tartışma yaşadığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav’ı (29) 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Sevil Akdağ yakalanmış, verdiği ifade de “sarhoştum hatırlamıyorum demiş. Oktay Sinanoğlu Süreyya Önder… pic.twitter.com/UxUzCzl3vH — YASEMİN 🇹🇷 (@177mhdbtl) April 19, 2025

وأعرب نشطاء عن ذهولهم من الحوادث التي كشف عنها الإعلام التركي، مؤخرا، لافتين إلى أن الوقائع باتت تشبه تفاصيل مسلسلاتهم التي تحوي مشاهد صادمة للخيانة الزوجية، وجرائم القتل البشعة، والأعمال السحرية وغيرها.

يذكر أن تركيا شهدت بحر الأسبوع الماضي، واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية صدمة وجدلًا في تاريخ البرامج التلفزيونية، بعد أن كشفت فتاة تدعى “ديلك شاهين” عن علاقة محرّمة وغير اعتيادية جمعت بين خطيبها ووالدتها.

وسيطرت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تصاعدت الأحداث بشكل درامي في الحادثة التي صنفها كثيرون بأنها تفوق الخيال، خلال بث مباشر عبر شاشة قناة ATV التركية، ضمن برنامج “Esra Erol’da”.

وتوجهت ديلك شاهين، وهي فتاة في العشرينيات وتحمل إعاقة موثقة، إلى البرنامج الشهير الذي تقدّمه الإعلامية إسراء إيرول، في محاولة للبحث عن دعم وحل لمشكلتها، ولكن ما كشفته ديلك خلال حديثها كان بمثابة زلزال اجتماعي.

اتهمت ديلك خطيبها جُمعَة دوغان (21 عامًا) بإقامة علاقة غير مشروعة مع والدتها غُلدانة شاهين (47 عامًا)، وذكرت أنها شاهدت بعينيها كل ما كان يحدث بينهما داخل منزل الأسرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الاعترافات والانكشافات التي قلبت مسار الحلقة.