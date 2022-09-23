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جواهر

بعد طلاقها…شابة مصرية تجري جلسة تصوير لإحراق فستان زفافها 

جواهر الشروق
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بعد طلاقها…شابة مصرية تجري جلسة تصوير لإحراق فستان زفافها 

قامت شابة مصرية بإجراء جلسة تصوير وهي تحرق فستان زفافها وجميع أغراضها التي تتعلق بزيجتها السابقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ظهرت فيها الفتاة بجمع كل متعلقاتها في حقيبة كبيرة التي تشير إلى زواجها السابق، وعلى رأسها  فستان الزفاف ثم أضرمت فيها النار بمواد قابلة للاشتعال.

وبحسب الصور المتداولة، فإن الشابة التي ظهرت في الصور كانت تحتفل بحصولها على حريتها وطلاقها من زوجها، حيث يبدو أن زواجها لم يدم طويلا، فقامت بهذا السلوك حتى لا يتبقى لها أي ذكريات فيما بعد، وفق موقع “صدى البلد” المصري.

وأثارت الشابة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رغبتها في الاحتفال بانفصالها وطلاقها من زوجها بتلك الطريقة الغريبة عن المجتمع المصري، وانتقد الكثير من النشطاء الفتاة لكونها تعاملت مع الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله بهذه الطريقة الساخرة ، معتبرين أن ذلك من باب إثارة الجدل ولفت الانتباه.

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