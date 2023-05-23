بعد طلاقها.. هبة عبوك بمفردها على السجادة الحمراء في مهرجان كان

تداول ناشطون عبر الشبكات، صورة الممثلة هبة عبوك، طليقة المدافع المغربي أشرف حكيمي، في مهرجان كان السينمائي بمفردها على السجادة الحمراء.

وقالت تقارير إخبارية إن عبوك فاجأت جمهورها لأول مرّة وبدون أشرف حكيمي، بإطلالتها في أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي بدورته السادسة والسبعين في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت الممثلة الإسبانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي حسابها بإنستغرام، سلسلة من الصور الجديدة لها في المهرجان، بالإضافة إلى تذكرة لفيلم Killers of the Flower Moon، الذي توجهت لمشاهدته رفقة مجموعة من النجوم العالميين أيضاً.

وعلى الرغم من أزمة طلاقها، عبّرت عبوك عن سعادتها لأنّها من الأشخاص المشاركين أيضاً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أُقيم بالتعاون مع مجلة “فانيتي فير- أوروبا” بهدف تكريم الأصوات النسائيّة البارزة في السينما، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة والسبعين لِمهرجان كان.

يذكر أن بعض الصحف الإخبارية تحدثت مؤخرا عن دخولها بعلاقة عاطفية جديدة مع النجم الفرنسي دجانيس بوزاني الذي يصغرها بخمس سنوات، وذلك بعد أن ظهرت معه أكثر من مرّة عبر السوشيال ميديا.

تعيش عبوك في باريس بعد طلاقها كأم لطفل يبلغ عاماً وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات؛ حياة أم عزباء، كما قامت بتكوين العديد من الصداقات مع المشاهير.

وبدأت قضية طلاق أشرف حكيمي وهبة عبوك مطلعَ العام الجاري. طالبت العارضة الإسبانية بنفقة مالية من زوجها السابق، واكتشفت أنه لا يوجد أي عقَار باسم زوجها ولكن باسم والدته.