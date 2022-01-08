بعد طلاقها ومقاطعة أهلها لها.. هذه تطورات قضية المعلمة الراقصة مع زملائها!

أعلنت المعلمة الراقصة مع زملائها الأربعة خلال رحلة مدرسية، طلاقها من زوجها عقب انتشار الفيديو الخاص بها، كما أكدت مقاطعة أهلها لها.

وقالت آية يوسف في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية: “أنا ادمرت فعليا، بعد أن تحولت حياتي لجحيم بسبب مقطع فيديو نشره شخص مريض نفسيا”.

وأضافت: “كان معي أبنائي الثلاثة لأن الرحلة كانت لعائلات، وكل شخص كان موجودا كانت معه أسرته”، مضيفة “حياتي تحولت إلى جحيم عقب ذلك الفيديو، ومفيش حد هيرتاح إلا لما أموت نفسي”.

وقال مدير التعليم الثانوي العام بإدارة غرب المنصورة التعليمية وائل نجيب، إن الرحلة التي شهدتها الواقعة وقعت أحداثها منذ حوالي شهر، وكانت ضمن برنامج الرحلات التي تنظمها نقابة المعلمين أول المنصورة بصورة دورية لمعلميها، حيث تضمن برنامج الرحلة زيارة عدة مناطق منها الأهرامات والحسين وشارع المعز وإحدى المولات ورحلة نيلية، مشيرا إلى أن الرحلة كانت يوما ترفيهيا اعتياديا للمعلمين وأسرهم فقط، خالية تماما من الطلاب.

وتابع أن المركب بطبيعته ينطلق في رحلته النيلية برفقة 200 شخص، ووقتها حضر من المعلمين والمنسقين 150 شخصا، والـ50 الآخرين كانوا من المواطنين العاديين، مضيفا أنه أثناء الرحلة قام قائد المركب بتشغيل الأغاني وبدأ يشجع الحضور بالتصفيق والتفاعل مع الموسيقى.

وحينها تشارك عدد منهم ومن المواطنين العاديين الرقص والتصفيق، ومنهم السيدة الفاضلة التي ظهرت ترقص بالفيديو، وهي منسقة تعمل بالعمل التطوعي منذ ثلاث سنوات، وليست معلمة كما قيل عنها، وحينها قام أحد الأشخاص بتصوير ذلك المشهد بالتحديد مسلطا الضوء عليه، وكأنه قصد تصيد خطأ ما، وقام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء ومهين للسادة المعلمين، بعد مرور شهر من الرحلة، لأسباب غير معروفة.

في ذات السياق كشفت هويدا فريد، وهي وكيلة إحدى المدارس الثانوية، عن كواليس تصدرها السوشيال ميديا في واقعة رقص معلمة المنصورة.

وقالت إنها لا تدعم فكرة الرقص بحد ذاته بل تعترض عليه، وكل حديثها كان عن الحريات ولماذا التدخل في حياة الأشخاص والتسبب لهم في أذى نفسي قد يصل بهم إلى الانتحار.

وأشارت إلى أن المخطئ الأكبر في الواقعة مصور الفيديو، لأنه لم يكن أمينا، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتسبب في أذى للمعلمة في وسط أسرتها.

وتابعت: “من فينا لا يرقص في مناسبات خاصة، وهل ذلك عيب أو حرام”، مؤكدة على دعمها للحريات بشكل عام، موجهة حديثها لمعلمة المنصورة، طالبة منها التماسك والمواجهة، وطلبت من رواد السوشيال ميديا “أن يتقوا الله فيما يكتبون، لأنه قد يتسبب في كوارث للأسر”.

ونشرت هويدا، على حسابها على فيسبوك، صورا راقصة لها خلال حفل زفاف ابنتها، تأكيدا على دعمها للمعلمة آية وسف، ودفاعا عن الحرية الشخصية خارج أسوار المدرسة، مشددة على أنه لا علاقة لتصرفات المعلم خارج الدوام بمهنته.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر تدوينة الوكيلة التي قالت فيها: “أنا وكيلة مدرسة ورقصت يوم فرح بنتي بالعصاية ولما لقيتهم حولوا المعلمة اللي طلعت رحلة ورقصت للتحقيق قلت أقولكم يمكن حد يحب يبلغ ولا حاجة”.

كما أضافت “الدور الرقابي للوزارة على المعلم أو على الموظف عموما ينتهي عند البوابة الخارجية للمؤسسة.. إلا إذا كان في مهمة رسمية خاصة بالعمل ويمثل المؤسسة أو المنظمة التابع لها تمثيلا خارجيا، أما إذا كان الحدث يخص صاحبه ويخص حياته الخاصة فمحدش له سلطة عليه”.

بالفيديو.. رقص معلمة مع 4 من زملائها يثير ضجة!

أثار فيديو متداول، يوثّق رقص معلمة مع 4 من زملائها الرجال خلال رحلة مدرسية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وضجّت المواقع في مصر ودول عربية بمقطع رقص المعلمين الخمسة على مركب خلال مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة، وتمت إحالتهم للنيابة، بعد تلقي وكيل وزارة التربية والتعليم عدة شكاوى مرفقة بأسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو الذي وصف بالفاضح.

كما ظهر في الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها، وتم إحالتها للتحقيق أيضاً.

وكشفت التحقيقات أن النقابة قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة، بالإضافة إلى معلم آخر كان من ضمن المشاركين في وصلة الرقص، ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية، وقاموا بتداول فيديو الرقص مع صور التكريم.

وانتهت التحقيقات بإدانة المعلمين بإتيان تصرفات مشينة تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة المهنة بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هكذا كانت ردة فعل زوجها!

في ذات السياق أفادت صحف مصرية، بأنّ المعلمة، آية يوسف، التي اشتهرت بمعلمة المنصورة، علقت على الفيديو المتداول بالقول: “منه لله اللي صورني، خرب بيتي وجاب لي اكتئاب، وجاب لعيالي اكتئاب.. كل ما حد من عيالي يشوف الفيديو يقولولي فيه إيه يا ماما”، مؤكدةً أن الفيديو تسبب لها بمشاكل في بيتها ومع أهلها وأسرتها”.

وبخصوص ردة فعل زوجها، قالت: “أكيد فيه مشكلة بيني وبينه حصلت.. بس الدنيا بتروق شوية شوية، وهو أكيد هيدعمني.. أنا غلطانة أني وثقت في الناس اللي معايا.. مكنتش أعرف أني بتصور، ولو كنت أعرف أن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت”.

وتابعت: “الموضوع كان مع زملاء في حفلة نيلية، وكان ترفيه وبنفك عن الكبت.. أنا بأخذ 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جداً.. يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية؟”.

وأضافت: “بقول لأولياء الأمور اسألوا ولادكم أنا كنت بشرح لهم إزاي، وكنت بتعامل معاهم إزاي.. ده حتى وأنا في الحفلة كان لبسي عادي جداً.. ملبستش حاجة تعمل ضجة يعني دي رحلة في وسط الناس ووسط أهلي، وأنا بتواجد مع زملائي في العمل أكتر من وجودي مع أهلي في البيت.. يعني بخرج الساعة 6 من بيتي وبروح على المدرسة عشان نفطر وبعدين كل واحد يروح حصصه وبعدين نتكلم شوية”.

وفي ختام حديثها، تطرقت للكلام عن الشخص الذي التقط لها الفيديو، قائلةً: “عيب اللي عمل كده فيا.. أنا هسيبه للقضاء هو اللي يحاكمه عشان هو شوه سمعتي وسمعه عيالي.. هعمل فيه كتير.. بس أعرفه بس، وأنا مانعة تدخل أي حد معايا في الموضوع ده عشان الاكتئاب اللي عندي، وأنا أصريت أطلع معاكم بس عشان أدافع عن نفسي رغم رفض جوزي، وطلعت أقول محدش حولني للتحقيق، وأنا اللي ماضية على التنازل”، وذلك حسبما نقلته الصحف المصرية.

الأزهر يعلق على الحادثة

وعلق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الداعية الإسلامية، على هذه الواقعة في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، معبرا عن استيائه من الواقعة ومصورها.

وقال عطية إن رقص المعلمين تصرف مهين لمهنتهم وغير مقبول، ومن الأحرى بهم أن يقومو بالقراءة أو المذاكرة أو القيام بما هو مفيد بدلا من حلقة الرقص تلك، موضحا: «لو عندهم عقل ماكانوش عملو كدا»، ولكنه استنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين لهم في الفيديو، الذين قامو بالتصوير ونشر الفديوهات بهذا الشكل.

وأكد مبروك عطية أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقعة، قائلا: «ماذا تستفيد عند التصوير والنشر، فلم يجني المصور شيئا سوى إيذاء زملائه وفضحهم»، لافتا إلى أن الكثير من أفراد المجتمع أصبحوا في تعطش إلى الفضائح والأذى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجتمع يفتقد لغة الحوار بشكل كبير، وهذا سببا رئيسيا لانتشار الحوادث والوقائع.