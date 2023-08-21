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بعد طلاقهما رسميا.. مشاهير الـ “تيك توك” ضحى ومكس يتصدران الترند  

الشروق أونلاين
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بعد طلاقهما رسميا.. مشاهير الـ “تيك توك” ضحى ومكس يتصدران الترند  

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال مشاهير “تيك توك” التونسية ضحى والأردني مكس بعد مرور نحو عام على زواجهما.

وتصدّر نبأ طلاق ضحى ومكس حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الوطن العربي لمعرفة حقيقة وأسباب انفصالهم، خاصة بعدتداول قصتهما وزواجهما قبل أشهر.

وخرجت ضحى العريبي في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على (تيك توك) من تونس أعلنت فيها عن وصول أوراق الطلاق إليها من مكس، وأن الطلاق تم بشكل رسمي وأنهما مسؤولان عن جميع القرارات التي تم اتخاذها وفضّلت ضحى عدم الكشف عن أسباب انفصالها من مكس.

وعلى الجانب الآخر أوضح مكس أنها مشاكل عائلية لا يمكن التصريح عنها، وهناك العديد من الصفحات المنشورة تفيد بوجود الخلافات حول المال بينهما.

كما خرجت ضحى في وقت سابق للحديث عن الموضوع، مُشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون الموضوع مجرد مقلب لا أكثر.

وأوضحت أنها لن تتجرأ على الحديث عنه بطريقة سيئة حتى لو بعد سنين، قائلة: “مستحيل أحكي على مكس كلمة سيئة، مستحيل تشوفوا ضحى بعد سنتين أو ثلاث بحكي عليه كلمة سيئة.. ما شفت منه إلَّا كل الخير، بس هيدا مكتوب”.

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