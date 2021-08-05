بعد طول انتظار.. سفينة باجي مختار 3 تصل إلى الجزائر

وصلت، الخميس، سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين إلى الجزائر بعد انطلاقها أمس من ميناء مرسيليا.

ونشرت الصفحة المختصة في الأخبار البحرية صور السفينة وهي على مقربة من ميناء الجزائر، في انتظار رسوها في الميناء واستلامها من قبل السلطات المعنية.

كما تداولت العديد من الصفحات صور السفينة لحظة دخولها المياه الإقليمية الجزائرية.

سفينة باجي مختار 3 الضخمة.. الكشف عن الموعد الرسمي لبداية الخدمة

أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعيل لعربي غمري، أنه سيتم استلام سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين خلال جويلية المقبل لتدخل حيز الخدمة نهاية الشهر ذاته.

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن السفينة، التي تم اقتناؤها باستثمار قدره 175 مليون دولار، ستدخل حيز الاستغلال في حدود نهاية شهر جويلية المقبل.

كما أكد غمري أن السفينة الجديدة “باجي مختار 3” ستكمل أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال موسم الذروة وسيسمح “بتقليص أو حتى الاستغناء عن اللجوء إلى الاستئجار”.

بالصور.. الجزائر تستلم سفينة باجي مختار 3 العملاقة من الصين

استلمت الجزائر رسميا، الثلاثاء 15 جوان، سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين من قبل المجمع الصيني لصنع البواخر في انتظار ابحارها باتجاه ميناء الجزائر.

ونشرت الصفحة المختصة في الأخبار البحرية صور الفريق الجزائري وهو يستلم السفينة في جمهورية الصين الشعبية.

وحضر حفل الإستلام الرئيس المدير العام لشركة ENTMV والمدير المركزي للتجهيز وكذا الطاقم الذي سيبحر بالسفينة بإتجاه العاصمة الأيام القليلة المقبلة.

وتعد سفينة “باجي مختار 3” هي أكبر سفينة لنقل المسافرين، إنطلقت أشغال صناعتها في سنة 2018 بقدرة إستعاب 1800 مسافر و600 سيارة.

بعد “جانت”.. هذا هو موعد وصول سفينة “باجي مختار 3” العملاقة

من المتوقع أن تستلم الجزائر خلال شهر جويلية المقبل سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين، وهذا لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية فسيتم استلام سفينة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين شهر جويلية المقبل بعدما كان مقررا استلامها نهاية شهر أفريل إلى شهر ماي.

كما كشف المصدر ذاته أنه سيتم استلام سفينة “سيرتا” المخصصة لنقل البضائع خلال الأسبوع الحالي.

للإشارة فقد قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الاثنين، بتدشين سفينة جديدة باسم “جانت” مخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الابيض المتوسط.

وتبلغ قدرة استيعاب سفينة “جانت” 1.478 حاوية وستكون لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.

وذكرت صفحة “إنفو ماريتيم” المتخصصة في أخبار النشاطات البحرية والموانئ، شهر مارس الماضي، أن الطاقم الجزائري المكلف بقيادة سفينة “باجي مختار 3” متواجد حاليا في الصين ولم يصل إلى السفينة بعد، حيث ووفق الإجراءات المعمول بها في الصين لكل الوافدين من دول أجنبية هم متواجدين في حجر صحي على مستوى الاقامة بعد نهاية الحجر سيتوجهون لمدينة أخرى أين تتواجد السفينة.

وأضافت أن الطاقم سيشرع في التأقلم مع السفينة تم الإبحار بها من الصين نحو الجزائر.

هل ستضمن الباخرة الجديدة نقل الحجاج والمعتمرين؟

ينتظر أن يتم استغلال الباخرة الجديدة (باجي مختار 3) التي اقتنتها الجزائر من الصين والتي توجه طاقم لاستلامها بعد استكمال بنائها في نقل الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة.

وقال صفحة أخبار النقل البحري والموانىء، أن السفينة الجديدة من المرجح أن تضمن إضافة إلى نقل المسافرين رحلات للحجاج نحو البقاع المقدسة.

ومن شأن تجسيد الفكرة تسهيل تنقل الجزائريين لأداء مناسك الحج والعمرة، على متن السفينة بعد أن كان يقتصر تنقلهم جوا فقط عبر شركات الطيران المختلفة.

كما أن ذلك سيساهم في تقليص تكاليف التنقل لأداء مناسك العمرة والحج، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وحسب شركة النقل البحري، من بين مواصفات السفينة الجديدة، المسماة باجي مختار 3، إمكانية تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.

تعرف على أهم 10 مميزات للباخرة الجديدة التي اقتنتها الجزائر

وسيتدعم الأسطول البحري الجزائري، خلال الأيام المقبلة بباخرة جديدة، تم صنعها في الصين، ولها خصائص تجعل منها أحدث سفن النقل في الجزائر.

وكان حزام كمال سيف، المدير المركزي بالشركة الوطنية للنقل البحري، قد أعلن عن انطلاق الفوج الأول نحو الصين لاستلام السفينة الجزائرية الجديدة المختصة في نقل المسافرين باجي مختار 3.

وقالت مصادر “الشروق نيوز”، إن طاقما جزائريا توجه إلى الصين، لجلب الباخرة الجديدة، بعد نهاية بنائها وتجهيزها.

وحسب المصدر نفسه فإن الطاقم يتكون من 50 فردا بينهم قبطان الباخرة وتقنيين.

وعام 2018، وقعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومجمع صيني متخصص في صناعة البواخر على عقد لبناء سفينة لصالح المؤسسة وهذه هي خصائصها حسب نص العقد:

1-تبلغ قدرة استيعابها 1800 مسافر و600 مركبة.

2- قدرت قيمة العقد بـ 175 مليون دولار

3- طول السفينة 199.90 متر في حين سيبلغ عرضها 29.95 مترا.

4- السفينة بمطعمين اثنين وقاعة شاي وفضاءات لصالح الأطفال وفضاء للصلاة وقاعة رياضة.

5- ستتوفر السفينة، فضلا على الغرف من الدرجة الأولى المجهزة بقاعة حمام وتلفاز، على عشر أجنحة فخمة اثنان منها رئاسيان.

6- ضمان خدمة طبية للمسافرين في جناح يتوفر على جميع التجهيزات اللازمة.

7- ستسلم بضمان لمدة ثلاث سنوات مع تمديد لمدة سنتان بالنسبة للهيكل والتجهيزات الأساسية.

8- سرعتها التي تولدها أربعة محركات ستمكنها من تقليص مدة الرحلات البحرية من 2 إلى 3 ساعات.

9- تقوم السفينة بتنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.

10- تصل سرعة السفينة 24 عقدة (43,68 كلم في الساعة).