بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية.. سخرية عبر الشبكات من هاني رمزي
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات الساخرة من الفنان المصري هاني رمزي بعد ظهوره في إحدى الصور بماكياج وملابس نسائية.
وتساءل نشطاء عن حقيقة الصورة المتداولة فنشرها الفنان عبر حسابه على إنستغرام، وعلّق: “توقفوا عن إرسال هذا القرف لي”.
وبحسب ما أوضح فن الصورة تعود إلى لقاء تليفزيوني مع برنامج “insider بالعربي” عبر قناة “دبي”، ظهر فيه الفنان بملابس نسائية من كواليس مسلسل “القاتل الذي أحبني”.
#هاني_رمزي عبر فيس بوك pic.twitter.com/692xdB15qg
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 2, 2022
وقال رمزي في لقاء أذيع بتاريخ 6 جانفي، مبررا ارتداءه الملابس النسائية: “أنا بتخفى علشان هربان، فاضطريت ألبس واحدة ست”.
ودعا مغردون إلى نشر صورة رمزي بالمظهر الأنثوي على نطاق واسع كي يكف الفنانين عن تأدية الأدوار السخيفة والتي فيها تشبه بالنساء لأنها مهينة للرجل.
متابعين هانى رمزى بإنستجرام كل شويه يسخروا منه ويبعتوله الصوره دى لدرجة انه نزل نداء بعدم إرسالها ليه ونشرها لانها تهينه..
ومن هنا أدعوا كل رواد تويتر ان يكملوا ما بدأوه رواد إنستجرام وينشروا هذه الصوره على نطاق واسع هنا ايضاً ..
نكدوا على المجرم قدر الإمكان pic.twitter.com/C1rnQUBeEd
— احلام2 (@AHLAAM___2020) February 2, 2022