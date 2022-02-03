بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية.. سخرية عبر الشبكات من هاني رمزي

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات الساخرة من الفنان المصري هاني رمزي بعد ظهوره في إحدى الصور بماكياج وملابس نسائية.

وتساءل نشطاء عن حقيقة الصورة المتداولة فنشرها الفنان عبر حسابه على إنستغرام، وعلّق: “توقفوا عن إرسال هذا القرف لي”.

وبحسب ما أوضح فن الصورة تعود إلى لقاء تليفزيوني مع برنامج “insider بالعربي” عبر قناة “دبي”، ظهر فيه الفنان بملابس نسائية من كواليس مسلسل “القاتل الذي أحبني”.

وقال رمزي في لقاء أذيع بتاريخ 6 جانفي، مبررا ارتداءه الملابس النسائية: “أنا بتخفى علشان هربان، فاضطريت ألبس واحدة ست”.

ودعا مغردون إلى نشر صورة رمزي بالمظهر الأنثوي على نطاق واسع كي يكف الفنانين عن تأدية الأدوار السخيفة والتي فيها تشبه بالنساء لأنها مهينة للرجل.