بعد ظهوره في مسجد بالكاميرون.. ما حقيقة إسلام ريغوبير سونغ؟

انتشرت في الساعات الأخيرة، صورا لأسطورة المنتخب الكاميروني، والمدرب السابق للأسود غير المروضة، ريغوبير سونغ وهو بداخل أحد المساجد، يدعو الله مثل المسلمين.

وتداولت بعض مواقع التواصل نبأ إسلام سونغ، بعدما تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو له داخل أحد مساجد الكاميرون.

وانتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو وصورًا لسونغ داخل مسجد “بوناموسادي” في مدينة دوالا بالكاميرون، حيث أظهرت اللقطات سونغ وهو يدعو الله مثل المسلمين ويؤمّن خلف دعاء الإمام.

هذه ثاني إشاعة كبيرة ترتبط بريغوبير سونغ بعد إشاعة وفاته قبل سنوات.

الرجل لم يعتنق الإسلام وإنما كان ضمن حملة لدعم وتقديم المساعدات لفئة مسلمة قبل دخول الشهر الفضيل. pic.twitter.com/ASaZMDR3nH — MUÑECO 🇵🇸🔻 (@milonario37) March 11, 2024

وحسب موقع “أفريكا فوت” “Afrikfoot” المختص في كرة القدم الإفريقية، فإن حضور سونغ كان لغرض دعم السكّان المحليين المسلمين في المدينة مع بداية شهر رمضان المبارك، لإظهار الترابط الوطني، وإن إسلام سونغ ليس له أساس من الصحة.

وأضافت أن سونغ شارك في إعداد وجبات طعام الإفطار للمسلمين في المسجد، وساهم في العملية من ماله الخاص.

وأوضح سونغ في تصريحات لمنصّة “آلي لايونز””AllezLesLions” الكاميرونية: “أنا مسيحي وسأظل مسيحيا، أقبلت على هذه المبادرة وحسب، لدعم المسلمين في المدينة، ليس أكثر من ذلك”.

🚨 Après son départ de l’équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song vient d’être islamisé à la mosquée de Bonamoussadi de Douala Cameroun et débutera le Ramadan. 🦁🇨🇲#lequipe237 pic.twitter.com/vLWYZYizqf — L’equipe237 (@LEquipe237) March 10, 2024

وكان ريغوبير سونغ كان قد رحل عن تدريب منتخب الكاميرون قبل أسابيع، بعدما فشل في التأهل إلى أدوار متقدمة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024.