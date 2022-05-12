-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
عبد المجيد سيدي السعيد أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد
العالم

بعد عامين على ظهور كورونا.. اغلاق عام في كوريا الشمالية بعد رصد أول حالة

الشروق أونلاين
  • 302
  • 0
بعد عامين على ظهور كورونا.. اغلاق عام في كوريا الشمالية بعد رصد أول حالة

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الخميس، بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بكوفيد-19 منذ ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم “دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها البعض”.

وأكّدت كوريا الشمالية الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في “حالة طوارئ وطنية خطيرة” تعهّد كيم جونغ-أون “التغلّب” عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”.

وقالت الوكالة إنّ الإصابة “تتوافق مع” المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ البلاد “ستتغلّب” على كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”.

وقال كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي إن “الهدف هو القضاء على جذور الجائحة في أقصر مدة زمنية ممكنة”، وأمر بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة.

ودعا المواطنين إلى منع انتشار الفيروس عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد، وفقا للوكالة.

كما أعلن الزعيم أن كل الأنشطة الإنتاجية والتجارية ستُنظم بحيث تُعزل كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في 2020، وحتى اليوم الخميس لم تكن بيونغ يانغ قد أعلنت أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أجرت كوريا الشمالية 13259 اختبارًا لرصد الإصابات بكوفيد في 2020، أتت نتائجها كلها سلبية.

مقالات ذات صلة
مالى: استدعاء وزير الخارجية الفرنسي ونجله إلى المحكمة

مالى: استدعاء وزير الخارجية الفرنسي ونجله إلى المحكمة

الأمم المتحدة تجدد تأكيد خضوع الصحراء الغربية لمبدأ تصفية الاستعمار

الأمم المتحدة تجدد تأكيد خضوع الصحراء الغربية لمبدأ تصفية الاستعمار

لاعب كرة سعودي يدعو إيلون ماسك إلى الإسلام.. وهكذا كان ردّه

لاعب كرة سعودي يدعو إيلون ماسك إلى الإسلام.. وهكذا كان ردّه

مركز حقوقي إسرائيلي: شيرين أبوعاقلة لم يقتلها مسلحون فلسطينيون

مركز حقوقي إسرائيلي: شيرين أبوعاقلة لم يقتلها مسلحون فلسطينيون

السلطات الفرنسية تحقّق في تورّط الرئيس الإماراتي للإنتربول بتعذيب بريطانيين

السلطات الفرنسية تحقّق في تورّط الرئيس الإماراتي للإنتربول بتعذيب بريطانيين

بلاني لبوريطة: لا شك أنك أضحكت كثيرا المشاركين في منتدى داعش!

بلاني لبوريطة: لا شك أنك أضحكت كثيرا المشاركين في منتدى داعش!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد