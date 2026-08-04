بعد عامين ونصف تحت الأنقاض.. تشييع 112 شهيدا من ضحايا مجزرة الصبرة

شيّع الفلسطينيون، الثلاثاء، جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، بعد انتشال رفاتهم من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها غارات جيش الاحتلال في مجزرة حي الصبرة، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف من بقائها مدفونة تحت الركام.

ووفقا لما أوردته مصادر فلسطينية، فإن هذه الجنازة تُعد من أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ اندلاع الحرب، بعدما انتظرت العائلات سنوات طويلة لانتشال جثامين ذويها ومواراتها الثرى.

وأسفرت المجزرة التي وقعت في 22 نوفمبر 2023 عن استشهاد 308 فلسطينيين من عائلتي أبو شريعة والحساينة، بينهم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة.

وبعد مرور أكثر من عامين ونصف، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال رفات 112 شهيدا، بينما لا يزال نحو 157 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو مجهولي المصير.

ورفعت خلال مراسم التشييع صور الشهداء ولافتات تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة، فيما وصف متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل الجنازة بأنها مشهد “استثنائي ومؤلم”، مؤكدا أنها من أكبر الجنازات في تاريخ القطاع.

يذكر أن آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر انتشال جثامين أقاربها من تحت ركام المنازل المدمرة، وسط مطالبات متواصلة بتسريع عمليات رفع الأنقاض، والكشف عن مصير المفقودين، وتوفير الحماية للمدنيين.