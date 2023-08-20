بعد عرض “مقاطع مُخلّة”.. إطفاء الشاشات العامة في العراق

قررت السلطات الأمنية العراقية إطفاء شاشات عرض الإعلانات بالأماكن العامة في بغداد ومحافظة بابل بشكل مؤقت بعد تعرضها للقرصنة وعرض مقاطع مُخلة وغير أخلاقية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أعلنت، الأحد، القبض على متهم قام بقرصنة إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد”.

‘وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم قام بتهكير احدى شاشات العرض في بغداد’ https://t.co/mD8iLkWH6u — واع (@INA__NEWS) August 20, 2023

وأضافت، أن “المتهم قام ببث مواد مخلة بالآداب”.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن القرار جاء بعد اختراق قراصنة إلكترونيين شاشات في ساحة “عقبة بن نافع” وسط العاصمة بغداد، وأخرى في مدينة الحلة مركز محافظة بابل ليل السبت إلى الأحد، وعرض مقاطع فيديو إباحية.

وأفادت بأن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق بالحادث، ومعرفة الجهة المتسببة في الأمر، والقراصنة المخترقين، إضافة إلى إطفاء الشاشات بشكل مؤقت في بغداد وبابل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة تأمينها لتجنب تكرار مثل هذه الاختراقات.