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جواهر

بعد عقد القران.. منح زوجة ولي العهد الأردني لقب “أميرة”

جواهر الشروق
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بعد عقد القران.. منح زوجة ولي العهد الأردني لقب “أميرة”
ح.م
ولي العهد الأردني رفقة زوجته الأميرة رجوة

حصلت رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، على لقب الأميرة، بموجب قرار صادر عن الإدارة الملكية الأردنية.

وجاء في المرسوم الملكي:” إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وجاء منح زوجة ولي العهد الأردني لقب “أميرة” مباشرة بعد توقيع عقد الزواج، مما عزز الاعتراف الرسمي بالارتباط.

وسيضع اللقب الجديد للأميرة رجوة بين الصفوف الأولى في العائلة المالكة الأردنية، ويمنحها الحق في المشاركات الدبلوماسية والمبادرات الخيرية وتعزيز التراث الثقافي الغني للأردن.

وتم عقد قران الأمير حسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور مئات الوجهاء.

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