بعد علاقة دامت 12 سنة.. انفصال وشيك بين بيكيه وشاكيرا لهذا السبب

كشفت تقارير اعلامية عن انفصال وشيك بين قائد برشلونة جيرارد بيكيه وأم طفليه المغنية الكولومبية شاكيرا بسبب خيانته لها.

ونشرت صحيفة “EL Periodico” الكتالونية تفاصيل الأزمة بين بيكيه وشاكيرا، والتي تؤثر حاليا، حسب التقرير، على حالة بيكيه النفسية بعد نهاية الموسم مع برشلونة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التطورات في أزمة خيانة نجم الفريق الكتالوني لشاكيرا خلال الأيام القادمة.

وأكد المصدر ذاته أن بيكيه يعيش حالياً وحيداً في شقة خاصة به، وترك مكان إقامته مع المطربة ذات الأصول اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي لم يظهرا سويا منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المؤشرات الأخرى على انهيار علاقة الثنائي، كانت الأغنية الجديدة التي أطلقتها شاكيرا في شهر إفريل Te felicito، وتعبر كلماتها عن اللوم والعتاب، بالإضافة إلى سفر الكولومبية مرتين إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية في ماي رفقة طفليها بدون بيكيه.

ويعتبر الثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرا من أشهر الزيجات التي يتحدث عنها العالم من حين لآخر نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما في مجاله.

وأعلن بيكيه ارتباطه بشاكيرا عام 2011، كما أنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن.