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الجزائر

بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر الرئيس تبون على جهوده

الشروق أونلاين
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بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر الرئيس تبون على جهوده
أرشيف

عبر الرئيس السوري بشار الأسد، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الرئيس تبون من أجل استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.

وجاء هذا في مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس تبون من نظيره السوري بشار الأسد عبّر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

وبدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية.

كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين

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