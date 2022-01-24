-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بعد غزوة الذباب.. شكوى مخزنية ضد حفيظ دراجي

الشروق أونلاين
  • 198257
  • 15
بعد غزوة الذباب.. شكوى مخزنية ضد حفيظ دراجي

تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري،  ضد المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المخزني.

وطالب المحامون، النائب عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء في مستهل الشكوى: ”يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قيام حفيظ دراجي جزائري الجنسية، موظف مقـيم، وصحفي بمجموعـة قنوات Beinsports بأعمال قذف وشتم مشينة علـى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.

وبالرغم من إنكار دراجي لما نسب إليه من اتهامات، ورده على غزوة الذباب المخزني، نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي، إلا أنّ نادي المحامين أكد حيازته على فيديو صورته الضحية على المباشر، وفيما يلي نص الشكوى كاملة:

ريان يعلن تضامنه مع دراجي بعد هجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي

أعلن جمال ريان، المذيع الفلسطيني العامل بقناة الجزيرة، عن تضامنه مع زميله المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بعد تعرضه لهجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي.

وقال ريان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، السبت 22 جانفي: “أعلن تضامني الكامل مع النجم الإعلامي الجزائري الكبير الحبيب حفيظ دراجي، أمام ما يتعرض له من حملات تشويه من حسابات وهمية وذباب إلكتروني”.

وأضاف: “هي نفس الحملات والحسابات الوهمية التي استهدفتني وعائلتي بفوتوشوب من الصور الجنسية والتغريدات المفبركة بسبب رفض التطبيع”.

يذكر أن المذيع الفلسطيني جمال ريان يتعرض منذ أشهر لحملة تشويه من ذباب المخزن المغربي على خلفية كتاباته الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

بعد ريان يهاجم دراجي.. هل أصبح هذا المذيع بوقا للمخزن؟

هاجم المذيع المغربي في قناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بسبب فيديو مفبرك.

ونشر المذيع المغربي على حسابه الخاص عبر “تويتر”، الجمعة 21 جانفي، تغريدة، هاجم فيها حفيظ دراجي، قال فيها: “قذف المحصنات والطعن في  شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها”.

وأضاف عبد الصمد ناصر في تغريدته: “فلا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة”.

وتابع المذيع المغربي: “الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا، وعلى الجهات المختصة التصرف..طفح الكيل”.

وفي تغريدة أخرى نشرها حول العقوبات المترتبة عن القذف ومس الشرف أو الكرامة، وصل الحد بالمغربي عبد الصمد ناصر، إلى المطالبة بمحاكمة ومعاقبة دراجي.

وتثير تغريدة المذيع المغربي التساؤلات، بشأن إمكانية تحوله إلى بوق للمخزن المغربي، وهو الذي سبق له وأن انتقد زميله في قناة الجزيرة، الفلسطيني جمال ريان.

وسبق للمغربي عبد الصمد ناصر، وأن دعم حملة لذباب المخزن المغربي ضد زميله الفلسطيني جمال ريان بسبب إعلان الأخير رفض اتفاقيات التطبيع العربية، وخاصة المغربية مع الكيان الصهيوني.

من جهته كتب حفيظ دراجي، السبت، على صفحته الخاصة عبر فيسبوك منشورا يرد فيه على الاتهامات بعد نشر المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات.

وقدم حفيظ دراجي في منشوره توضيحات للرأي العام نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية وتويتر يتدخل

ردّ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المغربي على المعلق الجزائري.

وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع “توتير”، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: “يتم على تويتر تداول محادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.

وتابع دراجي: ” وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واتهمت المشجعة المغربية، حفيظ دراجي بالسب واشتم، وهي أمور، تدخل في إطار الهجمة التي يتعرض لها المعلق الجزائري، منذ مدة من قبل الذباب المغربي.

وبعد افتراءات المشجعة المغربية، ورد حفيظ دراجي، قام العديد من المتابعين بمراسلة إدارة تويتر، التي قامت بإغلاق الحساب الوهمي الذي فبرك الرسالة التي تم تداولها.

وعبّر دراجي عن شكره لإدارة تويتر، في تغريدة له، وقال : ” شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة من الذباب البشري والذباب الالكتروني ويستغلونها لمآرب مفضوحة”.

وأضاف دراجي: “والشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.

مقالات ذات صلة
حكم مغربي مُثير للجدل يمنح 15 إنذارا وبطاقة حمراء!

حكم مغربي مُثير للجدل يمنح 15 إنذارا وبطاقة حمراء!

“الكاف” يؤجل مباراة “الكناري” وليوبارد إلى الخميس

“الكاف” يؤجل مباراة “الكناري” وليوبارد إلى الخميس

غياب جزائري عن تشكيلة دور المجموعات لكان الكاميرون

غياب جزائري عن تشكيلة دور المجموعات لكان الكاميرون

حليش: مواجهة الكاميرون صعبة.. وثقتي كبيرة في التأهل

حليش: مواجهة الكاميرون صعبة.. وثقتي كبيرة في التأهل

مدرب نيس يتّخذ هذا القرار بِشأن عطال

مدرب نيس يتّخذ هذا القرار بِشأن عطال

الخضر بين صدمة “الكان” والتفكير في اللقاء الفاصل من الآن

الخضر بين صدمة “الكان” والتفكير في اللقاء الفاصل من الآن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
15
  • خالد

    كلنا حفيظ دراجي الجزائري الحر ونعرف دسائس وخبث نظام المخزن وءبابه الالكتروني الصهيوني في تلفيق الاكاذيب والفيديوهات الجنسية المفبركة لكل من لم يتبع سياستهم ويقوم بفضحهم للعام .

    -26
  • فيصل

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارنا الهدى حتى نتبعه وأرنا الضلال لنتجنبه سبحانك تهدي للحق من تشاء

    32
  • مغربي

    سي ريان التضامن يكون بعد المحاكمة ان كان بريئا ونحن كمغاربة نطالب بقضاء مستقل للتهم المنسوب اليه لانها تمس كرامة المغاربة رجالا ونساء ومن حقه ان يقاضي من ظلمه بالدليل وهذا هو عين الصواب اما العطفة فلا محل لها في هذه الواقعة المشينة

    25
  • عبد الوهاب

    هؤلاء الصحافيون المغاربة متصدروا الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي تحصلوا على المراتب الأولى في الكذب بإعتراف العالم لأن الكبت والعبودية والنقص في الشخصية خلق لهم أزمة نفسية حادة وخاصة إن كان الموضوع يخص الجزائر ونحن الجزائريين قلوبنا واسعة ولانعير أهتمام لمملكة حجمها حجم الزورق وخريطتها الجغرافية عبارة عن سلم صغير يصعده الكنغر ويتسلق فيه القرد ويدور حوله الضبع آكل الجيف والقمامة والذكي يفسر ويقرأمابين السطور ،ونحن ابطال الجزائر نقدم نصيحة أخوية للشعب المغربي وليس المخزن وننور أهل العقول بأن وجدة والريف طال الزمن أم قصر سنأخذهما لأنهما يتبعان مملكة الجزائر في عهد الأمير عبد القادر وبالدليل القاطع هناك خريطة للجزائر موجودة في المتحف الملكي ببريطانيا تبين ذلك بالدليل وتم تقطيع هاتين المحافظتين من قبل فرنسا بعد معاهدة الملك المغربي عبد الرحمن ،إذن اسكتوا وأخرصوا نهائيا ولا نريد مرة أخرى أن نسمع هراءكم وأكاذيبكم لأننا عندما نقول نطبق والسلام على من أتبع الهدى.

    -95
  • مصطفى

    لو كان جاء صحافيا محترفا لتأكد من الخبر المنشور عن الدراجي ثم يرد

    69
  • hakim

    كل الهجمات الاعلامية والحملات الالكترونية التي نراها منذ اشهر تؤكد حقيقة ان النظام المغربي تجاوز السفالة والنذالة ما حدث مع دراجي حدث مع معارضي النظام المغربي بالخارج لفقت لهم تسريبات وفيديوهات مفبركة اغلبها فيديوهات علاقات جنسية وكلام سوقي وفاحش حتى يتم تشويه سمعتهم ومطاردتهم قضائيا وانصح وسائل الاعلام بالجزائر تسليط الضوء على هذا الموضوع لان هذا التهجم المخزني تعلموه من الكيان الصههيوني بهدف الابتزاز واسكات من يفضحون ممارسته الارهابية والمجرمة

    -78
  • حسن

    كونه مغربي يعتز بلاده و ثوابتها من حقه الدفاع عن بلاده

    65
  • متتبع

    إنهيار أوهام منتخب منفوخ عسكرياً وإعلامياً..السقوط الحر أمام الفيلة يعيد المنتخب الجزائري إلى حجمه الحقيقي

    59
  • منير

    ونسي هذا المذيع قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، وكأنه يقول ويل للمصلين ويتجاهل البقية القائلة : الذين هم عن صلاتهم ساهون ، هذا من الرويبضة الذين يفتون يغير علم ويتطاولون على خلق الله

    61
  • مغربي

    اقصاء منتخب الجزائر ليست نهاية العالم. لمادا كل هاته المشاحنات بين الجارين الاشقاء؟؟؟

    52
  • سعاد

    بلا مايفبركو من يوم يومهم منافقين ويموتو على الفتنة ويكرهو الجزائر حسبي الله ونعم الوكيل

    -47
  • Bob

    آخى دراجي العزيز: الله يحب الشعب الجزائري فهذا الإنهزام هو نصر لنا لأن الله أراد أن يحمينا من الكوفيد فلم يردنا أن نخرج و نحتفل حماية لنا وخصوصا بعد الإنتشار السريع له. الحمد لله

    -57
  • دحمان

    هذا حفيظ يتدخل فيى السياسة دائما

    61
  • سالم

    اصبحت انقص صوت التلفزيون لمشاهدة الفريق الوطني أصبح المعلقين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة السياسة حتى الخطط التكتيكية والتشكيلة التي تلعب الحمد لله ان في كأس العالم نستطيع مشاهدة المقابلات بتعليقات المحترفين الاوروبيون

    79
  • سعدون باريس

    يجب علي الإنسان أن لا ينساق وراء العواطف والانفعال كيفما كان الحال فالجزائر و المغرب (شعب واحد ولن يستطيع أحد أن يرفق بينهما مهما قال وفعل فأنا لا اتحدث علي الحكام )

    41

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد