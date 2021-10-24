بعد غيابه لـ3 سنوات.. خليجي يعود لعائلته بـ3 زوجات مغربيات!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل خليجي، قالوا بأنه غاب عن عائلته 3 سنوات، ثم عاد بـ 3 زوجات مغربيات.
وانتشرت الصور عبر تويتر بشكل خاص، لكن اللافت في الموضوع أن من النشطاء من قال بأنه سعودي غاب 4 أشهر ومن قال إنه كويتي غاب 3 سنوات ثم عاد متزوجا على امرأته بثلاث زوجات من المغرب!
#الاهلي_lلقادسيه
مواطن سعودي غاب عن زوجته وابنائه لمدة أربعه شهور بدون إن يتمكنوا من تحديد مكان إقامته وعاد إليهم متزوجا ب ثلاث مغربيات دفعه واحده ماشاء الله عليه 🤣🤣🤣ألف مبروك عليك pic.twitter.com/sqWLFziKgu
— ابو عمادالمرواني (@AseelAlmarwani1) January 8, 2021
وقاد التحري عن الصور المتداولة إلى أنها تعود للممثل القطري “سعد بخيت”، وهي حلقة بعنوان “تعدد الزوجات” من مسلسل كوميدي بعنوان “فلاشات” لعام 2021.
بخصوص الخبر المنتشر الآن عن المواطن الكويتي اللي تزوج 3 مغربيات:
“الصورة للممثل القطري “سعد بخيت” من آحد مسلسلاته، والخبر مكرر من سنوات وتتغير جنسية الشخص حسب السنة بدون مصدر” pic.twitter.com/crIcap4wye
— WHR (@whrumor) October 23, 2021
سعد بخيت عن مسلسل فلاشات المضحك في االموضع مرة حكو انه سعودي ومرة انه كويتي ومرة ماادري شو هههههههههههههههههه اصلا اشكال الحريم اللي معه ممثلات خليجيات بيكفي مسسسخرة وأمسح التغريدة pic.twitter.com/5XlP29wmxQ
— انسانه غيــر❤ (@Qu4RAXOngr8tjCm) October 24, 2021
هذي حلقة من مسلسل فلاشات والممثل قطري اسمه سعد بخيت الشي الوحيد اللي صدقت فيه صحيفة “التيك توك” انه خمسيني!https://t.co/6iuLoJ0Z5b
— ابن حران (@abn_hran) October 24, 2021