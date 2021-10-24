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جواهر

بعد غيابه لـ3 سنوات.. خليجي يعود لعائلته بـ3 زوجات مغربيات!

نادية شريف
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بعد غيابه لـ3 سنوات.. خليجي يعود لعائلته بـ3 زوجات مغربيات!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل خليجي، قالوا بأنه غاب عن عائلته 3 سنوات، ثم عاد بـ 3 زوجات مغربيات.

وانتشرت الصور عبر تويتر بشكل خاص، لكن اللافت في الموضوع أن من النشطاء من قال بأنه سعودي غاب 4 أشهر ومن قال إنه كويتي غاب 3 سنوات ثم عاد متزوجا على امرأته بثلاث زوجات من المغرب!

وقاد التحري عن الصور المتداولة إلى أنها تعود للممثل القطري “سعد بخيت”، وهي حلقة بعنوان “تعدد الزوجات” من مسلسل كوميدي بعنوان “فلاشات” لعام 2021.

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