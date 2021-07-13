بعد غياب دام 30 عاما.. شريهان تعلن عودتها للفن 

من خلال مسرحية "كوكو شانيل"

أعلنت الفنانة المصرية، شريهان، مؤخرا، عن عودتها للفن من خلال المسرح، بعد غياب طويل عن شاشة الاستعراضات، دام حوالي 30 عاما.

وكشفت شريهان عن عودتها من خلال العرض المسرحي “كوكو شانيل”، المنتظر انطلاقه في 20 جويلية الجاري تزامنا مع عيد الأضحى.

وثمنت شيريهان، عبر سلسلة تغريدات على “تويتر”، جهود رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إذ اعتبرته السبب الرئيس في تلك العودة التي أضاف بسببها تاريخا إلى تاريخها وأصبح له جميل في رقبتها.

وأكدت أنه لولا تركي آل الشيخ، لما عادت في الفترة الراهنة، لاسيما أن العرض المسرحي جرى تصويره منذ 3 سنوات ولم تكن تعلم مصيره حتى الآن، وعلق الأخير على ذلك بأنها نجمة كبيرة والجميع في انتظارها.

وكان آخر عرض مسرحي ظهرت فيه الفنانة شيريهان، منذ 30 عاما بعنوان “شارع محمد علي”، برفقة الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم، ووحيد سيف، والمنتصر بالله، ويوسف عيد.

ونشر تركي آل الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، صورة ترويجية لمسرحية “كوكو شانيل” للفنانة المصرية شريهان، معلقا: “بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان، في مسرحية كوكو شانيل يوم 20 جويلية من إنتاج العدل جروب على منصة شاهد، ومجموعة (إم بي سي) العملاقة، وبرعاية هيئة الترفيه”.

هذا ما اشترطته شريهان للعودة إلى الشاشة في رمضان!

كشفت تقارير إعلامية، الأحد 11 أفريل، عن الشروط التي وضعتها الفنانة الاستعراضية شريهان من أجل العودة إلى الشاشة خلال رمضان المقبل، بعد غياب طويل.

وأفادت التقارير أن شريهان وضعت شروطا خاصة، تتضمن في المقدمة حصولها على أجر خيالي، بالإضافة إلى الموافقة على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهدها قبل عرضها على الشاشة وتوافق عليها.

كما اشترطت عدم دفع مستحقات خدمات شركة الاتصالات لمدة عام، باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

وبحسب ما ذكرته بوابة “أخبار اليوم” المصرية، فقد بلغ أجر شريهان نظير تقديمها إعلانا دعائيا لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التي أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة.

وقالت سكاي نيوز إن الإعلان يضم عددا من الاستعراضات، وأغنية بصوت شريهان، ومعها فنان شاب يقول مقدمة الإعلان فقط.

عرض الإعلان سيكون على شكل استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في ثمانينيات القرن الماضي.

وتعتبر الفنانة شريهان واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان واشتهرت بتقديم الفوازير التي ارتبطت بها أجيال عديدة مثل “ألف ليلة وليلة: كريمة وحليمة وفاطيمة” عام 1988، و”فوازير حول العالم” عام 1987، و”ألف ليلة وليلة: وردشان وماندو” عام 1986، و”ألف ليلة وليلة: عروس البحور” عام 1985″.

وكان آخر الفوازير التي قدمتها بعنوان “حاجات ومحتاجات” عام 1994، بينما كان آخر ظهور فني لها على شاشة السينما من خلال فيلم “العشق والدم” من إنتاج 2002.