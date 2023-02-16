بعد غياب طويل.. محمد السادس يظهر في الغابون ومعه مساعدات إنسانية

بعد غياب طويل عن الأنظار ظهر ملك المغرب محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الرئاسي في الغابون، إلى الرئيس علي بونغو، وذلك بعد إقامة لأسابيع في قصره بأشهر منتجع ساحلي في هذا البلد الإفريقي.

وحسب وسائل إعلام أجرى محمد السادس وعلي بانغو محادثات بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين تناولت التعاون في عدة مجالات.

ونشر رئيس الغابون تغريدة حول اللقاء، أكد فيها أنه اجرى مع ملك المغرب، تناولت العلاقات الثنائية وكذا قضايا دولية.

كما ظهر محمد السادس وعلي بانغو في صورة أخرى، قالت وسائل إعلام أنها خلال الإشراف على تسليم هبة قدمتها الرباط للفلاحين الغابونيين تتمثل في 2000 طن من الأسمدة.

ويعد ظهور ملك المغرب الأول من نوعه منذ أسابيع، حيث ذكرت وسائل إعلام دولية سابقا أنه بعد عودته من رحلة باريس، اختار قضاء عطلة رأس السنة الميلادية في قصره بأشهر منتجع ساحلي في الغابون. على ساحل المحيط الأطلسي.

وذكرت أن ملك المغرب يتواجد في جزيرة بوانت دينيس، على مشارف نهر كومو، التي تتميز بسلسلة من الشواطئ الرملية الطويلة. والتي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن ليبرفيل، عاصمة الغابون.

وعن تفاصيل الرحلة تقول صحيفة إسبانية إنه في هذه الجزيرة الغابونية، عادة ما يعيش ملك المغرب حياة بدخ مع التنزه والتسوق في بعض المتاجر.

وأوضحت أنه من غير المعروف هوية الأصدقاء الذين يرافقون الملك هذه الأيام. لكن غالبًا ما يكون الإخوة زعيتر الثلاثة، الخبراء في فنون الدفاع عن النفس، جزءًا من حاشيته.

وأوضحت أنه انضم إليهم قبل بضعة أشهر رياضي آخر بنفس الصورة، يوسف قدور من مدينة مليلية، والذي أصبح نائب مسؤول الرياضة في مدينته. وكان بجوار الملك في الفيديو المثير للجدل بباريس، وفي فيديو آخر، سجل في 6 ديسمبر 2022، بالرباط خلال الإحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بمونديال قطر.