بعد غياب 8 سنوات : وصول سفينة سياحية لتونس تحملل 2360 سائحا

وصلت صباح اليوم، الثلاثاء 26 سبتمبر، السفينة السياحية ''كوستا فافولوزا'' إلى تونس، حيث رست بميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية.

وصلت صباح اليوم، الثلاثاء 26 سبتمبر، السفينة السياحية ”كوستا فافولوزا” إلى تونس، حيث رست بميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية.

كوستا فافولوزا وهي سفينة سياحية تابعة لشركة كوستا للرحلات البحرية، حلّت في تونس وعلى متنها أكثر من 2360 سائح من جنسيات مختلفة.

هذه الرحلة تسجل عودة شركة كوستا للرحلات البحرية إلى تونس بعد غياب دام 8 سنوات بسبب الإعتداءات الإرهابية في باردو بالعاصمة التونسة في 2015.

حيث عرفت السياحة، والتي تعد واحدا من أهم موارد تونس، تعثرا وهذا بعد الإعتداءات الإرهابية التي عرفتها تونس في إحدى شواطىء سوسة وفي متحف باردو بالعاصمة. وهي عمليات قال عنها وزير تونسي آنذاك بأنها “هجوم على مقدرات الشعب التونسي“.

مدير عام الرحلات السياحية في تونس، سامي أكد في تصريح إعلامي أن عودة هذه السفينة للنشاط في تونس كان نتيجة مفاوضات طويلة أين اتفق الطرفين على تنفيذ 9 رحلات مماثلة خلال هذا الموسم.

وزارة السياحة التونسية وعبر بيانها قالت أن السياح تحولوا في رحلات منظمة “لزيارة بعض المواقع والمعالم الأثرية وأهمها متحف باردو ومحلات الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة وهي فرصة للتعرف على جانب مما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية وثقافية وحضارية عريقة ولتنشيط الحركية السياحية والتجارية.”