بعد فاجعة دار الأيتام بالمحمدية.. رسائل التعزية تتوالى من قادة العالم

تتوالى رسائل التضامن مع الجزائر، من رؤساء دول وملوك وأمراء، إلى جانب شخصيات دولية ودينية بارزة، إثر فاجعة دار الأيتام بالمحمدية، التي شهدتها العاصمة، يوم الخميس 16 جويلية الجاري وخلفت 11 وفاة و19 مصابا.

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية من رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، أعرب من خلالها عن خالص مواساته للشعب الجزائري ولعائلات الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتعازيه إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا تضامن إسبانيا مع الجزائر في هذا الظرف الأليم.

من جانبه، بعث رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، رسالة أعرب فيها عن تضامنه مع الجزائر قيادة وشعبا، داعيا بالرحمة للضحايا وبالشفاء للمصابين.

وتلقى رئيس الجمهورية أيضا برقية تعزية من أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي عبّر عن بالغ حزنه لهذا المصاب، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء.

كما وجّه شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، رسالة تعزية إلى الرئيس تبون، أعرب فيها عن خالص مواساته للجزائر في هذا المصاب، داعيا الله أن يرحم الضحايا، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء.

وكان الرئيس تبون قد تلقى، في وقت سابق، برقيتي تعزية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اللذين عبّرا عن خالص تعازيهما ومواساتهما في ضحايا الحريق.

وقدمت جامعة الدول العربية في بيان رسمي خالص تعازيها وصادق مواساتها، مؤكدة على تضامنها الكامل مع الجزائر حكومة وشعبا في هذا الظرف الأليم، وكذلك وزارة الخارجية الليبية التي شددت على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أعربت حكومة جمهورية السودان عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الحريق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن تتجاوز الجزائر آثار هذه الفاجعة، وأن يحفظها الله من كل سوء ومكروه.

كما تقدم رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بخالص التعازي إلى الجزائر، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، مؤكدا تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجزائر، وداعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.