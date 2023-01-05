بعد فحص روتيني لسرطان الجلد.. جيل بايدن تخضع لعملية جراحية

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بعد فحص روتيني لسرطان الجلد.

وقالت فانيسا فالديفيا، المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأمريكي إنّ العملية الجراحية التي لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى ستجري في 11 جانفي الجاري في مستشفى والتر ريد العسكري بالقرب من واشنطن.

وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسي، كيفن أوكونور، أنّه “أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالتها”.

وأوضح الطبيب أنّ الأنسجة التي سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبري.

وجيل بايدن البالغة من العمر 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأمريكي.

والسرطان عدوّ لدود للرئيس بايدن إذ إنّ هذا المرض العضال خطف ابنه، بو، في 2015 بعد أن أصيب به في دماغه. وجعل الرئيس بايدن خفض معدّل الوفيات بالسرطان “أولوية رئاسية”.