-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار عبر 5 ولايات شرقية
جواهر

بعد فحص روتيني لسرطان الجلد.. جيل بايدن تخضع لعملية جراحية

جواهر الشروق
  • 175
  • 0
بعد فحص روتيني لسرطان الجلد.. جيل بايدن تخضع لعملية جراحية
أرشيف
السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بعد فحص روتيني لسرطان الجلد.

وقالت فانيسا فالديفيا، المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأمريكي إنّ العملية الجراحية التي لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى ستجري في 11 جانفي الجاري في مستشفى والتر ريد العسكري بالقرب من واشنطن.

وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسي، كيفن أوكونور، أنّه “أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالتها”.

وأوضح الطبيب أنّ الأنسجة التي سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبري.

وجيل بايدن البالغة من العمر 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأمريكي.

والسرطان عدوّ لدود للرئيس بايدن إذ إنّ هذا المرض العضال خطف ابنه، بو، في 2015 بعد أن أصيب به في دماغه. وجعل الرئيس بايدن خفض معدّل الوفيات بالسرطان “أولوية رئاسية”.

مقالات ذات صلة
زفاف رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف أسباب التأجيل

زفاف رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف أسباب التأجيل

“الزواج بغير المسلم جائز شرعا”.. إلهام شاهين تثير الجدل (فيديو)

“الزواج بغير المسلم جائز شرعا”.. إلهام شاهين تثير الجدل (فيديو)

إذا كنت تتجسسين على هاتف زوجك فأنت في خطر

إذا كنت تتجسسين على هاتف زوجك فأنت في خطر

نادية الجندي تثير السخرية بسبب مواصفات فتى الأحلام!

نادية الجندي تثير السخرية بسبب مواصفات فتى الأحلام!

فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة

فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة

وفاة زوجة داعية شهير بطريقة مأساوية تثير الجدل في مصر

وفاة زوجة داعية شهير بطريقة مأساوية تثير الجدل في مصر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد