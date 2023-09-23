بعد فراره نحو أوروبا.. هذا ما قاله مغربي سرق تبرعات ضحايا الزلزال! (فيديو)

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لشاب مغربي يعتذر عن سرقته التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، المدمر الذي ضرب المملكة يوم 8 سبتمبر الجاري.

يظهر الشاب في الفيديو الذي اجتاح الشبكات وهو على متن قارب هجرة سرية، في طريقه إلى أوروبا، حيث قال باكيا أنه جمع الأموال برفقة أصدقائه لدعم ساكني الجبال الذين تضرروا من الزلزال وهربوا بها نحو أوروبا.

وأضاف مركزا على الحالة الكارثية في المغرب: “حرقنا مضطرين هذي البلاد ماتتمناهاش لعدوك”، طالبا من الشعب مسامحته على العشرة مليون درهم التي أخذها، وواعدا برد المبلغ مستقبلا على دفعات.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، الجمعة 22 سبتمبر، إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضراراً بنحو 2930 قرية، يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عدداً من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.