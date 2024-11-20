بعد فرض عقوبات على 6 من قادتها.. حماس ترد على واشنطن

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الذي وضع قادة من الحركة في قائمة العقوبات التابعة للوزارة.

وقالت الحركة في بيان، إن “بيان الخزانة الأميركية يضع عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، ونعدّ هذه الخطوة تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني”.

وأضافت أن “قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ

وتابعت الحركة في بيانها “على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني.”

وللتذكير فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الثلاثاء، في خطوة وصفت بأنها محاولة لزيادة الضغوط على الحركة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات تستهدف 6 أفراد في قيادة الحركة، بينهم ممثلون لها في الخارج، وقيادي في جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام).

وأوضحت الوزارة أن المستهدف في الجناح العسكري للحركة هو القيادي المخضرم عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات الذي يقيم حاليا في تركيا.

وإلى جانب غنيمات، شملت العقوبات باسم نعيم، وغازي حمد، وموسى عكاري، وسلامة ماري، ومحمد نزال.