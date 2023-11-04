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رياضة

بعد فسخ عقده بسبب دعمه لفلسطين.. أنور الغازي يرد على قرار ماينز الألماني

عمر سلامي
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بعد فسخ عقده بسبب دعمه لفلسطين.. أنور الغازي يرد على قرار ماينز الألماني
أرشيف
أنور الغازي

أصر المهاجم أنور الغازي على دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك في أول رسالة له في أعقاب فسخ نادي ماينز الألماني لعقده، بسبب تعاطفه مع أهل غزة.

وأعلن النادي الألماني الجمعة عبر حسابه على موقع “إكس”، فسخ عقد اللاعب الهولندي الجنسية والمغربي الأصل، وقال : “أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي، وفصل اللاعب بأثر فوري”.

وأوضح ماينز في بيان أنه: “يتخذ هذا الإجراء ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعيبشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وفي رده على قرار نادي ماينز، كتب الغازي على حسابه في موقع “إنستغرام”: “قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.

وأضاف: “خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يُشن على الأبرياء والضعفاء في غزة”.

وكان ماينز قرّر إيقاف الغازي في 17 أكتوبر الماضي، بسبب تضامنه مع شعب غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من طرف الاحتلال الصهيوني.

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